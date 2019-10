Ghid pentru casa perfectă: Cum alegi vopseaua lavabilă şi cum o aplici corect

Printre acestea amintim gradul scăzut de acoperire, fiind necesară aplicarea unui număr mai mare de straturi pentru obţinerea unui rezultat impecabil, exfolierea lavabilei sau imprimarea vopselei pe palme şi haine, chiar şi după uscarea completă a acesteia.

O alegere greşită poate duce la pierderi de natură financiară, dar şi la timp şi energie irosite, putând fi necesară curăţarea şi rezugrăvirea pereţilor într-un interval de timp relativ scurt. Alegerea lavabilei potrivite îţi va face procesul de renovare mai uşor şi rapid, iar calitatea acesteia te va ajuta să te bucuri de confortul locuinţei.

Pentru o renovare de succes, cu rezultate impecabile şi durabile, este important să ştii ce vopsea să alegi şi ce paşi trebuie să urmezi.

Vopseaua all – inclusive, ideală pentru toate tipurile de încăperi

De multe ori, nu ştim ce să alegem în materie de vopsea lavabilă – să fie hidrofobă, să fie cu uscare rapidă şi fără miros sau să aibă super putere de acoperire? O vopsea all – inclusive ar putea fi soluţia la indecizia ta.

Vopseaua Aeria Gold All – Inclusive de la AdePlast are o acoperire foarte bună pe suporturile pregătite corespunzător, în multe cazuri fiind suficientă aplicarea unui singur strat şi asigură un grad de alb foarte ridicat. O vopsea lavabilă cu acoperire mare este esenţială, mai ales dacă zugrăveşti singur. Un grad ridicat de acoperire te ajută să termini repede treaba şi cu mai puţin efort, datorită stratului unic. În plus, vopseaua are un grad ridicat de lavabilitate, se aplică şi se întreţine uşor şi asigură o peliculă opacă cu aspect plăcut la atingere. Astfel, poţi termina zugrăvirea într-o singură zi şi te poţi bucura de un finisaj profesional de durată, în confortul locuinţei.

Vopseaua inhibă dezvoltarea microorganismelor pe suprafeţele pe care a fost aplicat şi asigură reducerea numărului acestora pe un timp îndelungat, acţionând ca o barieră împotriva bacteriilor. În plus, asigură o permeabilitate foarte bună la vapori, datorită tehnologiei Porus X, lăsând totodată pereţii să respire. Datorită acestor proprietăţi, este ideală pentru zugrăvirea tuturor suprafeţelor pe bază minerală: tencuieli uzuale de var-ciment, gleturi de ipsos inclusiv zidării, plăci de gips-carton, beton şi pe suporturi noi sau vechi rezistente.

Albul intens şi proprietăţile peliculei o recomandă eficientă pentru spaţiile cu standarde ridicate de curăţenie si igienă, precum şi pentru orice alte încăperi ce sunt supuse la spălări frecvente.

Aeria Gold are în componenţa sa materiale nontoxice şi este avizată de Ministerul Sănătăţii, fiind potrivită şi pentru camerele celor mici, a nou – născuţilor şi a viitoarelor mămici, deoarece nu lasă un miros neplăcut în încăpere şi nu pune sănătatea în pericol.

Ghid pentru o zugrăvire durabilă şi de calitate

Nimeni nu îşi doreşte variaţii de culoare, cojirea vopselei sau un miros neplăcut după ce a terminat de zugrăvit. Calitatea zugrăvelii nu ţine doar de calitatea produsului, ci şi de rigurozitatea respectării anumitor paşi şi sfaturi, mai ales a indicaţiilor din fişa tehnică a produsului utilizat.

În primul rând, trebuie avute în vedere măsuri suplimentare de protecţie a suprafeţelor împotriva deshidratării rapide, a intemperiilor sau a îngheţului. Apoi, suprafeţele adiacente care nu trebuie vopsite, precum prizele şi întrerupătoarele, trebuie protejate, respectiv acoperite cu folie.

În cazul în care optezi pentru vopsea colorată şi trebuie să adaugi pigment, pentru a evita variaţiile de culoare şi riscul de a zugrăvi neuniform, trebuie să alegi un pigment recomandat şi să amesteci materialul din găleată cu malaxor electric, înainte de aplicare.

Dacă doreşti să aplici mai multe straturi, este important să ţii cont de faptul că timpul de acoperire între straturi trebuie să fie de cel puţin 4 ore.

Zugrăvirea unui perete sau a unei camere presupune respectarea a trei etape:

Pregătirea suprafeţei pe care va fi aplicată vopseaua; Izolarea camerei şi a elementelor; Aplicarea efectivă a vopselei.

Pentru a asigura o acoperire rapidă şi omogenă se alternează trafaletul lat, destinat suprafeţelor mari, cu trafaletul îngust, folosit pentru suprafeţe mici şi pentru colţuri.

Într-o primă fază, trebuie date jos măştile prizelor, care vor fi izolate cu bandă adezivă din hârtie, mult mai uşor de aplicat şi de desprins faţă de alte tipuri de bandă adezivă. Apoi se poate începe aplicarea vopselei cu pensula.

Pentru repararea defecţiunilor din pereţi se pot folosi diverse soluţii, printre care ipsos, gleturi, silicon acrilic etc. Soluţia recomandată de AdePlast este Silber Gletul Meseriaşului, pastă gata preparată pentru aplicare.

Întotdeauna, zugrăvitul începe obligatoriu cu colţurile camerei, în caz contrar riscând să se observe diferenţele de structură.

Pentru a proteja pardoseala, se pot folosi, la alegere, folii de plastic, pânză sau carton ondulat. Colţurile camerei se protejează cu bandă adezivă.

În cazul în care optezi să zugrăveşti tavanul într-o altă culoare faţă de cea a pereţilor, trebuie să începi mai întâi cu tavanul.

Înainte de a începe să vopseşti, e necesar să aplici, în prealabil, pe perete, un strat de amorsă, albă sau incoloră, pentru reducerea şi egalizarea absorbţiei, pentru îmbunătăţirea aderenţei şi pentru prevenirea formării de pete în decursul uscării.

De asemenea, înainte de aplicare, vopseaua din găleată trebuie amestecată fie mecanic cu mixerul, fie manual.

Vopseaua se aplică de jos în sus. În cazul în care optezi pentru o amorsă albă, nu este necesar să aplici decât un singur strat de Aeria Gold All – Inclusive, altfel, cu o amorsă obişnuită, e necesar să aplici uneori două straturi (în funcţie de tipul şi culoarea suprafeţei suport). Vopseaua dintr-o găleată de 15 litri de Aeria Gold All – Inclusive poate acoperi aproximativ 200 de metri pătraţi (în funcţie de gradul de absorbţie al suprafeţei), într-un singur strat.

