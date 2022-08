Câţi bani alocă lunar părinţii din România pentru activităţile educative opţionale ale copiilor lor

La aniversarea a două decenii de activitate şi peste 40.000 de absolvenţi, centrul Shakespeare School a realizat un studiu privind percepţia părinţilor din România referitoare la criteriile prin care definesc succesul în viaţă al copiilor.

Rezultatele studiului arată că în acest moment principalele ingrediente ale succesului copilului în viaţă, aşa cum sunt percepute de părinţii din România, sunt următoarele: să fie echilibrat emoţional (95%), starea bună de sănătate (95%), descoperirea vocaţiei (84%) şi accesarea potenţialului (77%)”, declară Adriana Alionte.

Care sunt competenţele care le asigură un parcurs bun în viaţă

Conform studiului, cele mai importante trei competenţe care îi asigură copilului un parcurs bun în viaţă sunt: inteligenţa emoţională şi socială (87%), gândirea creativă (77%) şi limba engleză (76%). Acestea sunt urmate de alte trei competenţe esenţiale în percepţia respondenţilor şi anume: gândirea critică şi luarea deciziilor (75%), colaborarea/ lucrul în echipă (70%) şi rezolvarea problemelor (67%).

Câţi bani alocă părinţii pentru activităţile educative opţionale

Părinţii din toată ţara se străduiesc să le ofere copiilor accesul la activităţi suplimentare deoarece au înţeles că acestea ajută copilul să înţeleagă faptul că procesul de învăţare este unul continuu şi constant, că se poate desfăşura sub diverse forme şi că poate veni din partea unor oameni foarte diferiţi dar care au acelaşi scop: de a educa campioni la viaţă.

Astfel, rezultatele cercetării arată că 33% dintre familii au un buget lunar per copil de 201-500 RON pentru astfel de activităţi educative opţionale, în timp ce 27% au un buget lunar de 501-1000 RON per copil, iar 18% au un buget mai mare, de peste 1000 RON per copil.

Cum aleg furnizorii de activităţi educative opţionale

Conform aceluiaşi studio, 64% dintre respondenţi cred că excelenţa are o valoare importantă şi foarte importantă în zilele noastre. Pentru a selecta furnizorii de astfel de activităţi educative opţionale, criteriile principale sunt: atenţia faţă de copil şi nevoile acestuia (86%), metodele de predare sau de lucru folosite (76%) şi calitatea superioară a serviciilor (52%). Alte criterii secundare includ: rezultatele sau performanţele atinse (49%), echipa alcătuită din experţi şi profesionişti (49%), apropierea faţă de casă (42%), preţul (33%).

Aproape jumătate din părinţi vor ca cei mici să aibă cariere în România

Deşi tendinţa din ultimul deceniu a fost ca absolvenţii şcolilor şi universităţilor să îşi continue studiile ori să lucreze peste hotare, în 2022 părinţii îşi doresc, în număr mai mare ca aceştia să rămână în ţară.

Astfel, conform rezultatelor studiului realizat de Shakespeare School, 41% dintre părinţi au declarat că îşi doresc ca ai lor copii să studieze în România şi să îşi facă o carieră tot aici. 16% au spus că vor să studieze în străinătate şi să facă o carieră acolo. 11% vor ca cei mici să studieze în străinătate şi să revină pentru o carieră în România, iar 7% vor să studieze aici şi să plece apoi pentru o carieră peste hotare.