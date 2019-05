Pe podium la peste 50 de ani: modele care dovedesc că stilul nu are vârstă FOTO

Modele ca JoAni Johnson, Bethann Hardison sau Roshumba Williams sunt dovada clară a faptului că viaţa de model nu se încheie la 50 de ani. Mai mult, vârstă 50+ poate reprezenta o dovadă a înţelegerii transformărilor normale ale corpului, atunci când este purtată cu mândrie.

Câteva exemple de femei care urcă pe podium la peste 50 de ani:

JoAni Johnson, 67 de ani

La 67 de ani, JoAni Johnson se află într-un punct interesant al carierei sale de model. Deşi este destul de nouă în lumea modei, atitudinea şi aspectul ei nu dau deloc de înţeles că ar fi novice a industriei. Femeia a fost contactată recent pentru a prezenta „FENTY", noua marcă de lux a lui Rihanna.

Iman, 61 de ani

Iman este considerată unul dintre pilonii lumii modei. Cu peste 4 decenii de experienţă pe podium, a apărut pe copertele revistelor Vogue, Essence şi Vanity Fair. A lansat Iman Cosmetics, o gamă de produse cosmetice destinată femeilor de culoare.

Bethann Hardison, 61 de ani

Bethann Hardison şi-a format propria agenţie în eforturile sale de a diversifica industria modei. Cativa ani mai tarziu, alaturi de Iman, ea a fondat Coalitia Black Girls pentru a sprijini si a promova modelele de culoare.

Grace Jones, 69 de ani

E o legendă vie. Stilul ei, atitudinea şi starea electrică o însoţesc pe fiecare podium pe care păşeşte. Jones a semnat cu agenţia de modelare Wilhelmina la vârsta de 18 ani. După ce s-a mutat la Paris, a prezentat pentru designeri celebri precum Yves Saint Laurent, Kenzo Takada şi Claude Montana. A intrat în lumea filmului şi a muzicii, lansând o serie de albume şi jucând în câteva filme.

Roshumba Williams, 50 de ani

Roshumba Williams a fost descoperită de designerul Yves Saint Laurent în 1987. A făcut valuri atunci când a apărut pe coperta revistei Sports Illustrated Swimsuit Edition la începutul anilor '90. Roshumba este şi autoarea cărţii „ The Complete Idiot's Guide to Being a Model“.

