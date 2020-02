Giorgio Armani, declaraţii controversate privind industria modei: „Violează femeile“

Designerul italian a fost acuzat de faptul că diminuează gravitatea violenţei sexuale asupra femeilor după ce a susţinut că industria modei a „violat“ adesea femeile prin impunerea anumitor trenduri şi prin diverse campanii de publicitate cu implicaţii sexuale.

Afirmaţiile făcute de celebrul designer au fost criticate intens în mediul online. Armani este acuzat de faptul că diminuează astfel gravitatea violului, potrivit The Guardian.

În timp ce-şi prezenta noua colecţie în cadrul Săptămânei Modei de la Milano, Giorgio Armani a declarat: „Dacă o doamnă merge pe stradă şi vede o reclamă cu o femeie ai cărei sâni şi fund sunt în prim-plan, şi-şi doreşte să arate şi ea precum acea femeie, asta este o modalitate de a o viola. „Poţi viola o femeie în multe moduri, fie prin a o sechestra într-un subsol, fie prin a-i sugera să se îmbrace într-un anumit fel“, a adăugat el.

„În prezentările mele de modă există fuste scurte, fuste lungi, pantaloni largi şi pantaloni mulaţi. Le-am oferit libertate totală femeilor în a alege ce vrea să poarte, dacă sunt sensibile cu privire la această chestiune“, a mai declarat designerul.

„M-am săturat de cuvântul «trend». Trebuie să creăm pentru femeia de azi. Nu ar mai trebui să existe «trenduri», a susţinut celebrul designer de modă.

Reţelele de socializare au explodat ulterior de mesaje critice la adresa designerului, acuzat că foloseşte cu uşurinţă cuvântul viol pentru a scoate în evidenţă ceea ce nu-i convine lui însuşi în industria de fashion.

Giorgio Armani used the word “rape” lightly, several times, to talk about what he doesn’t like about fashion. https://t.co/rOVTn9H5eD