Fenomenul Crocs: cum au ajuns „cei mai urâţi papuci“ frumoasele balului

S-au născut dintr-o necesitate pentru ca, în câţiva ani, să devină un fenomen adulat şi criticat în aceeaşi măsură de specialişti şi de oameni simpli. Deşi mulţi cred că au fost gândiţi ca papuci pentru cei care au ca pasiune grădinăritul sau pentru mersul la plajă, confortabilii „gumari“ americani au devenit realitate datorită lui Scott Seamans, Lyndon „Duke“ Hanson şi George Boedecker Jr., trei prieteni pasionaţi de navigatul cu barca. Aceştia au descoperit că o astfel de pereche de papuci din spumă de plastic era extrem de practică pe mare: se încalţau şi se descălţau rapid, erau foarte uşori, pluteau în apă şi nu prindeau miros, chiar dacă erau umezi. Drept dovadă, primele 200 de perechi din ceea ce avea să devină „hitul“ pieţei de încălţăminte în următorii ani s-au vândut ca pâinea caldă la un târg de iahturi din Fort Lauderdale, Florida, în 2002. De atunci s-au comercializat în sute de milioane de exemplare în toată lumea, fără a mai pune la socoteală alte sute de milioane de falsuri care nu contenesc să apară pe piaţă.

„Urât poate fi frumos“

Cu cât au fost mai blamaţi şi mai ironizaţi, cu atât au devenit mai populari, fiind apreciaţi înainte de toate pentru cât sunt de confortabili. Iar campania de marketing a fost construită pe chiar acest neajuns, sintagma „cei mai urâţi papuci din lume“ devenind aproape un slogan neoficial. În cunoscuta revistă „Rolling Stone“ chiar a fost publicată o reclamă în care se afirma cu mândrie „Ugly can be beautiful“ („Urât poate fi frumos“), iar capitalul de simpatie a crescut la fel de repede ca în cazul povestei despre răţuşca cea urâtă.

Deşi au fost ani de zile trataţi ca Cenuşăresele modei, hidoşii Crocs au fost „adoptaţi“ din luna octombrie 2017 de nimeni altul decât designerul Christopher Kane, şi împodobiţi cu cristale Swarovsky, fiind etalaţi în colecţia sa de primăvară-vară. Recent, casa de modă Balenciaga a testat reacţiile posibililor consumatori cu o pereche de Crocs cu toc tip stiletto, roz şi cu aplicaţii cu Hello Kitty, după ce alte modele au fost prezentate în colecţia casei pentru acest sezon de primăvară-vară. Comentariile au fost împărţite, dar cu siguranţă noile propuneri şi-au găsit deja admiratori. Iar faptul că persoane publice extrem de urmărite în toată lumea au fost surprinse în timp ce purtau aceşti papuci consideraţi o crimă împotriva modei, nu a făcut decât să le sporească şi mai mult popularitatea.

Dispreţuiţi, dar şi foarte iubiţi

O adevărată furtună mediatică a fost stârnită de fostul preşedinte american George W. Bush în 2007, când a fost fotografiat cu crocs albastri şi şosete. Apoi, în 2009, fosta primă doamnă a SUA, Michelle Obama, a fost surprinsă cu infamii papuci, pentru ca în 2015 să-i vină rândul micului membru al familiei regale britanice, nimeni altul decât Prinţul George, să fie fotografiat încălţat cu papucei Crocs, la un eveniment caritabil, alături de părinţii săi, Kate şi William. După acest ultim episod, un purtător de cuvânt al gigantului Amazon anunţa că, urmare a momentului fashion provocat de prinţul George, vânzările papucilor pentru copii crescuseră cu 1,500% într-o singură săptămână. Pe de altă parte, aceleaşi obiecte din plastic au fost incluse pe „liste negre“ realizate de unele dintre cele mai prestigioase publicaţii americane. „Maxim“ i-a trecut pe o listă a „celor mai rele lucruri care li s-au întâmplat bărbaţilor în anul 2007“, pentru ca revista „Time“ să-i înfiereze ca fiind una dintre cele mai nefericite 50 de invenţii ale lumii. Mai mult, doi studenţi canadieni au fondat până şi un blog numit IHateCrocs.com (lb.engl. - Urasccrocs.com), „dedicat eliminării papucilor crocs şi tuturor celor care cred că scuzele lor pentru a-i purta sunt viabile“, după cum au anunţat chiar autorii. Cert este că aceste bucăţi de plastic au creat un fenomen care s-a contabilizat în profituri consistente de la an la an.

Drumul către piese chic

În aceste condiţii, nici nu este de mirare că business-ul încearcă să treacă la un alt nivel, mai exact să intre în zona de high-end fashion, iar Christopher Kane, alături de un alt creator celebru, Demna Gavasalia, directorul de creaţie al casei de modă Balenciaga, pare că se bat pe rolul de „cal troian“. După colecţia Christopher Kane de anul trecut, când modelele au purtat papucii din plastic decoraţi cu pietre colorate şi strasuri, pe contul de instagram al casei de modă Balenciaga au fost postate două fotografii în care apare o pereche de crocs roz cu toc înalt, „făcuţi parcă pentru a fi purtaţi de o păpuşă Barbie“, după cum a subliniat editorul ediţiei americane a revistei „Cosmopolitan“, Lauren Adhav.

Vorbind într-un interviu pentru „Vogue“ despre ideea de a transforma crocs într-o piesă cool în colecţia pentru primăvara-vara lui 2018, Demna Gavasalia a mărturisea că i s-au părut nişte încălţări foarte inovatoare. „Sunt uşoare, realizate dintr-o singură bucată, iar pentru mine acest tip de tehnici şi materiale sunt reprezentative pentru Balenciaga“. Ba chiar, designerul este convins că în viitor ne vom putea printa 3D acasă propriile modele de crocs. Până atunci, a adus pe catwalk modele supradimensionate de crocs, desprinse parcă din desene animate, realizate din spumă de plastic şi împodobite cu tot felul de mici ornamente şi figurine colorate. Pot fi deja cumpărate la preţuri între 350 şi 695 de euro perechea.

Între timp, brandul american nu stă degeaba şi a lansat o colecţie de pantofi pentru femei, cu linii oarecum elegante, de tipul platformelor şi cu tocuri confortabile, pentru ca apoi să lanseze o altă colecţie în colaborare cu actriţa Drew Barrymore, sub numele „Drew loves crocs“, odată cu campania „Come As You Are“. „Am fost imediat atrasă de ideea pozitivă a campaniei. Să îmbrăţişezi ideea «Come As You Are» înseamnă să te simţi în largul tău exact aşa cum eşti cu adevărat. Iar ca mama a doi copii mici, acest mesaj este important pentru mine“, şi-a explicat vedeta alegerea.