„Drobul de miel Scărlătescu”, căutat de români pe Google, de Paşte. Iată reţeta completă!

Românii caută reţetele lui Cătălin Scărlătescu

Printre cele mai populare căutări pe Google în România după cuvântul „miel” în ultima săptămână se regăsesc „drobul de miel Scărlătescu”, „friptura de miel Cătălin Scărlătescu” şi „ciolan de miel Scărlătescu”. Rămânând în domeniul culinar, în căutările românilor pe Google din ultimele 7 zile se remarcă reţeta de cozonac a lui Alex Cîrţu, reţeta de saksuka turcească, pasca fără aluat şi cea poloneză, dar şi o reţetă clasică: cea de cozonac din celebra carte de bucate a Sandei Marin.

"Drobul de miel Scărlătescu". Reţeta o are de la bunica

Juratul de la "Chefi la cuţite" (Antena 1) a moştenit această reţetă de drob de miel de la bunica lui. „În Joia Mare, bunica obişnuia să vopsească ouăle. Nu ştiu când avea timp pentru toate treburile gospodăreşti, dar mereu masa ei era încărcată de bunătăţi. Tot în perioada asta, ne răsfăţa şi cu celebra prăjitură cu bulion, făcută din ingrediente atât de simple, dar cu un gust absolut fabulos. De la bunica am moştenit multe reţete de suflet, ea era cea care nu ştia cu ce bunătăţi să mă mai încânte”, povestea Scărlătescu.

„Pe bunica o chema Amalia. Era cea mai blândă persoană pe care am cunoscut-o vreodată. Şi toate mâncărurile ei mi-au rămas în suflet. Nu degeaba se spune că gustul se formează în copilărie şi că mâncarea este, în esenţă, amintire. De la ea am moştenit şi reteta de drob de miel pe care o pregătesc în fiecare an de Paşte şi pe care astăzi vreau să o împărtăşesc cu voi”, a scris bucătarul pe contul său de socializare.