FOTO Romanian Retro Racing - Parfum de campion

După mai bine de 10 ani în care tot ce testez este imortalizat de Mihai Dăscălescu, nu este vreo surpriză că avem momente în care gândim la fel. Cam aşa s-a întâmplat şi cu dorinţa de a ne înscrie în această primăvară la startul Campionatului de Viteză pe Circuit pentru Vehicule Istorice, clasa Regularitate pe Circuit.

GALERIE FOTO

Ce înseamnă această disciplină? Pe scurt, timpul primului tur de circuit parcurs reprezintă timpul de referinţă. Talentul constă în obţinerea de timpi egali sau cât mai apropiaţi de timpul de referinţă. Vor fi luate în calcul două tururi, cele mai apropiate ca timp de cel iniţial. Se vor aduna diferenţele şi astfel se face departajarea.

Primele două etape au fost găzduite de circuitul MotorPark România. Cu micile stângăcii ale debutanţilor, la finalul primelor două etape, Mihai Dăscălescu cu a sa Dacia 1100 şi cel care narează ocupau poziţia a zecea în clasamentul general, locul 4 la clasa Sedan şi locul 3 la clasa Dacia Revival.

Cum aveam deja programat concediul înainte de a decide participarea la Romanian Retro Racing, ştiam deja că nu voi putea fi prezent la etapele 3 şi 4 de la Târgu Mureş. Amândoi am decis să delegăm un bun amic pentru scaunul copilotului. S-a dovedit că o alchimie construită pe parcursul a mai bine de zece ani poate fi compensată cu greu. De pe marginea unei piscine din Lefkada contorizam online un loc 15 la general în etapa a treia, alături de un loc 10 la clasa sedan şi un loc 5 la clasa Dacia Revival – singura clasare care a adus puncte.

Etapa a patra găzduită tot de circuitul de la Târgu Mureş nu avea să fie mai productivă. La general s-a bifat un loc 17 cu un timp de 0.638, la clasa sedan un loc 9 – şi acesta neaducător de puncte - şi un loc 5 la Dacia Revival – un alt plus de 10 puncte.

După primele patru etape Dacia 1100 a lui Mihai era pe locul 15 la general, locul 7 la clasa sedan şi locul 5 la Dacia Revival. Cu alte cuvinte, noroc cu plajele şi apa limpede din Lefkada, că altfel aş fi fost în depresie. Şi tot la capitolul sinceritate, privind şi nivelul rivalilor, nu speram la ceva bun la finalul campionatului, ultimele două etape urmând a fi găzduite tot pe circuitul MotorPark România.

Pentru ultimele două etape am decis să fiu suport moral, Mihai făcând echipă cu Laura Drăgan. Ceva magic s-a întâmplat! Etapa a cincea a fost terminată pe poziţia a doua în clasamentul general, cu un timp de 0.154 secunde. Mihai a reuşit să parcurgă două tururi de circuit cu o abatere cumulată faţă de cel de referinţă apropiată de timpul necesar ochiului uman pentru a clipi. Acesta are nevoie de aproximativ 0.1 secunde. Impresionantă este performanţa lui Adrian Georgescu care a reuşit un timp cumulat de 0.033 secunde. Performanţa de la general a însemnat prima poziţie în clasamentul Dacia Revival şi tot prima poziţie în clasamentul sedan.

Etapa a şasea a adus un loc 8 la general şi două puncte în clasament, un loc trei la clasa sedan şi un loc doi la Dacia Revival.

Pentru a doua oara consecutiv, Cătălin şi Mihaela Bădăuţa câştigă Campionatul de Regularitate pentru Vehicule Istorice pe Circuit, urmaţi de Adrian Anton Georgescu pe doi şi Laszlo Robert, la egalitate de puncte cu Vlad Dorobanţu pe poziţia a treia.

Finalul campionatului îl găseşte pe Mihai Dăscălescu, omul care imortalizează modelele testate pentru Adevarul Weekend, Adevărul Auto şi adevarul.ro pe locul 6 în clasamentul general, pe locul 2 la clasa sedan câştigată de Camil Aliman şi pe locul 3 la Dacia Revival, la egalitate de puncte cu Irinel Ionescu, primele două poziţii fiind ocupate de Vlad Dorobanţu, respectiv Mihai Popescu.

Etapa a şasea a marcat şi apariţia clasei Moto, care sperăm ca în 2020 să fie la fel de populată precum cea auto.

Aceasta ar fi povestea noastră în Romanian Retro Racing. Echipajul în mod cert va fi la startul campionatului din 2020. Dar cel mai mare câştig este că a apărut o nouă formă de motorsport în România, una în care nu am văzut nicio urmă de încruntare, nu am auzit niciun cuvânt greu aruncat prin parcare, am găsit o mare familie de oameni veseli, frumoşi... şi cu toată sinceritatea... parcă nu am fi în România atunci când suntem la o etapă de Romanian Retro Racing. Tatăl şi mama - dacă îmi este permisă formularea - Romanian Retro Racing este Cătălin Cedric Ghigea. El este cel care a reuşit să strângă atâţia oameni frumoşi în acelaşi loc. Ne vedem la Gala Campionilor!