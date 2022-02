Noua generaţie Forrd Ranger Raptor vrea să stabilească noi standarde ale performanţei în off-road FOTO

Cea mai importantă veste pentru fanii performanţei este introducerea unui nou motor EcoBoost V6 pe benzină de 3,0 litri twin-turbo, setat de Ford Performance pentru a produce 288 CP şi 491 Nm. Noul motor oferă o creştere uriaşă a puterii faţă de actualul motor diesel biturbo de 2,0 litri, care va continua să fie disponibil pe anumite pieţe în Next-Gen Ranger Raptor din 2023.

Motorul EcoBoost V6 twin-turbo de 3,0 litri are un bloc de cilindri compact din fier-grafit, mai rezistent cu 75% comparat cu fierul utilizat în versiuni convenţionale. Ford Performance s-a asigurat că motorul oferă un răspuns imediat la acceleraţii, iar un sistem anti-lag creat pentru curse, similar cu cel vazut pentru prima dată la Ford GT şi apoi la Focus ST, permite un răspuns motor extrem de rapid.

GALERIE FOTO

Noul sistem anti-lag menţine turbina la rotaţie ridicată până la trei secunde după ce şoferul reduce acceleraţia, permiţând o reluare mai rapidă a presiunii de supraalimentare şi acceleraţii imediate la ieşirea din viraje sau la trecerea de la o treaptă la alta atunci când şoferul calcă pedala de acceleraţie. În plus, motorul este programat cu un profil individual de amplificare a supraalimentării pentru fiecare dintre treptele transmisiei automate cu 10 rapoarte, pentru performanţe optimizate.

Şoferii îşi pot alege sunetul preferat al motorului apăsând un buton de pe volan sau selectând un mod de conducere care utilizează una dintre următoarele setări:

Quiet – prioritizează silenţiozitatea faţă de performanţă şi sunet pentru a păstra armonia cu vecinii dimineaţa devreme

– prioritizează silenţiozitatea faţă de performanţă şi sunet pentru a păstra armonia cu vecinii dimineaţa devreme Normal – destinat utilizării de zi cu zi, acest profil oferă o notă de evacuare cu prezenţă, fără a fi prea zgomotos pentru uzul stradal. Acest profil este aplicat în mod implicit modurilor de conducere Normal, Slippery, Mud/Ruts şi Rock Crawl

– destinat utilizării de zi cu zi, acest profil oferă o notă de evacuare cu prezenţă, fără a fi prea zgomotos pentru uzul stradal. Acest profil este aplicat în mod implicit modurilor de conducere Normal, Slippery, Mud/Ruts şi Rock Crawl Sport – oferă o notă mai zgomotoasă şi mai dinamică

– oferă o notă mai zgomotoasă şi mai dinamică Baja – cel mai agresiv profil de evacuare atât în volum cât şi în notă, în modul Baja evacuarea se comportă aproape ca un sistem direct. Destinat numai pentru utilizare în teren accidentat.





Next-Gen Ranger Raptor are o structură unică atunci când este comparat cu noul Ranger. O serie de ranforsări specifice versiunii au fost adoptate pentru montantul C, benă şi roata de rezervă. De asemenea, şasiul are cadre unice pentru arcuri, amortizoare şi suporţii de şoc din spate pentru ca Ranger Raptor să poate face faţă în cele mai dificile condiţii din teren accidentat.

Un off-roader de înaltă performanţă precum Ranger Raptor are nevoie de un tren de rulare pe măsură, aşa că inginerii Ford au reproiectat complet suspensia. Noile braţe de control superioare şi inferioare din aluminiu, rezistente, dar totuşi uşoare, suspensia faţă şi spate care au o cursă lungă şi soluţia din spate cu braţ Watt care aduce mult rafinament, au fost proiectate pentru a oferi mai mult control la viteză mare pe teren accidentat.

Noua generaţie de amortizoare FOX de 2,5 inchi cu Live Valve are o tehnologie de control revoluţionară, care oferă posibilitatea de amortizare raportată la poziţia roţii. Aceste amortizoare sunt cele mai sofisticate montate vreodată pe Ranger Raptor şi sunt umplute cu Teflon ‑ ulei infuzat care reduce frecarea cu aproximativ 50% în comparaţie cu cele de pe modelul anterior.

Deşi amortizoarele sunt produse de FOX, munca de calibrare şi cea pentru dezvoltare au fost îndeplinite de Ford Performance, fiind utilizat un mix între testarea pe computer şi cea din lumea reală. Absolut tot ceea ce ţine de rata de amortizare, garda la sol şi calibrarea valvelor a fost optimizat pentru a obţine un echilibru perfect între confort, control, stabilitate şi tracţiune în teren accidentat şi în afara lui.

Fiecare mod de conducere selectabil ajustează un număr de elemente de la motor şi transmisie, la sensibilitatea şi calibrarea ABS-ului, comenzile de tracţiune şi stabilitate, acţionarea supapei de evacuare, direcţia şi răspunsul clapetei de acceleraţie. În plus, indicatoarele, informaţiile cu privire la vehicul şi temele de culoare de pe panoul de instrumente şi pe ecranul tactil central se modifică odată cu modul de conducere selectat.

On-road

Normal – conceput pentru confort şi eficienţă a consumului de combustibil

– conceput pentru confort şi eficienţă a consumului de combustibil Sport – mai receptiv pentru condusul plin de energie pe drum

– mai receptiv pentru condusul plin de energie pe drum Slippery – pentru o conducere mai sigură pe suprafeţe alunecoase sau neuniforme





Off-road

Rock crawl – pentru un control optim la viteză foarte mică pe teren stâncos şi extrem de denivelat

– pentru un control optim la viteză foarte mică pe teren stâncos şi extrem de denivelat Sand – optimizează schimbările de trepte şi livrarea puterii pentru progres în nisip şi zăpadă înaltă

– optimizează schimbările de trepte şi livrarea puterii pentru progres în nisip şi zăpadă înaltă Mud/Ruts – pentru aderenţă maximă în timpul acceleraţiilor şi menţinerea impulsului pe suprafeţe moi

– pentru aderenţă maximă în timpul acceleraţiilor şi menţinerea impulsului pe suprafeţe moi Baja – setează toate sistemele pentru a putea ataca agresiv dunele de nisip la viteză mare





Next-Gen Ranger Raptor dispune, de asemenea, de Trail Control, care este similar cu un pilot automat al vitezei de croazieră pentru off-road. Şoferul selectează pur şi simplu o viteză de sub 32 km/h, iar vehiculul îşi va gestiona acceleraţia şi frânarea, în timp ce şoferul se concentrează pe direcţie în terenul dificil.