FOTO Test Drive Volvo S60 T5 R-Design

Cum Volvo nu are anvergura celor trei mari constructori germani, şi-a dezvoltat un limbaj paralel, unul în care modelele sale pot fi considerate opţiuni pentru clienţi care vizează segmente diferite. Odată cu noul S60, Volvo prinde curaj şi atacă fără nicio reţinere BMW Seria 3, Mercedes-Benz C Class, Alfa Romeo Giulia, Lexus IS şi Jaguar XE.

Din perspectiva designului, sunt fascinat cum Volvo a reuşit să convertească geometria, unghiul drept, muchiile în metaforă, în poezie. S60 are un discret aer de coupe, şi asta îi face bine.

Prea mult nu doresc să zăbovesc la interior, este într-o bună măsură acelaşi regăsit pe gamă superioară Volvo, adică S / V 90, XC90, XC60... Da, rămâne un loc special interiorul şi acestui S60 T5 R Design. Acelaşi minimalism care îţi permite o călătorie extrem de relaxanta, fără a fi asaltat de lumina artificială a multor display-uri sau butoane. Extrem de bine insonorizat habitaclul, oportunitate de a redescoperi şi savura calitatea sistemului audio realizat de Bowers&Wilkins. O opţiune pe care o recomand călduros, personal îl consider cel mai bun sistem audio de pe un model de serie, dar nu am cele mai fine urechi... aşa că este doar o opinie personală. Primul detaliu care mi-a sărit în ochi când am luat contact cu maşina a fost şezutul scaunelor faţă a cărui lungime poate fi reglată... nimic nou, doar că Volvo oferă o prelungire şi pentru suportul lateral al şezutului... aici este ceva nou.

Volvo are în garderobă doar propulsoare care nu depăşesc 2.000 cmc, iar acest S60 T5 nu face excepţie. Sub capotă un 4 cilindri în linie de 1.969 cmc care ajutat de o turbină dezvoltă 250 CP la 5.500 rpm şi un cuplu motor de 350 Nm între 1.800 şi 4.800 rpm. În acest caz parcă toţi căluţii sunt acasă, spre deosebire de V60 T6 care pierdea ceva din cei 310 CP şi 400 Nm printre kilograme şi sistemul de tracţiune integrală. Cu alte cuvinte, parcă nu eşti ”furat” la cântar. Totul se datorează şi faptului că S60 este mai uşor cu aproape 300 kg comparativ cu V60 T6 AWD.

Puterea ajunge la puntea faţă via o cutie automată cu 8 trepte, care se dovedeşte mai coerentă în reacţii decât la V60, dar tot mai are unele momente când nu este hotărâtă, în special la viteze reduse. Şi în cazul acceleraţiilor uşor peste zona medie, ca intensitate, ar fi fost mai coerent ca unitatea să schimbe în zona de cuplu, urcă o idee cam mult în ture până comandă o treaptă superioară. O berlină care poate accelera de la 0 la 100 km/h în 6,5 secunde şi se plafonează la 240 km/h. Se prea poate să vorbim despre ultimele momente de ”isterie” suedeză, constructorul dorind ca în viitor modelele sale să aibă viteze maximă limitată la 180 km/h.

Fiind o tracţiune, limitele dinamice devin evidente destul de repede. Aici rivalii germani sau italieni punctează mai bine. Cu alte cuvinte S60 T5 este o berlină care arată bine, vine asezonată cu pachetul R-Design, dar nordicii nu prea au băgat multe condimente în şasiu. Dacă aş schimba ceva la acest S60? Mda, aş schimba litera S cu V!

Fişă tehnică Volvo S60 T5 R-Design

Motor – turbo, L4, 1.969 cmc, 250 CP@5.500 rpm, 350 Nm@ 1.800-4.800 rpm., Transmisie – cutie automată cu 8 trepte, tracţiune faţă, Performanţe – 240 km/h v. max, 0-100 km/h în 6,5 secunde, Portbagaj – 442 litri, Rezervor – 60 litri, Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.761/ 1.850/1.431, ampatament – 2.872, Consum mediu declarat – 7,1 litri/ 100 km, Consum mediu în test – 10,2 litri/ 100 km, Preţ de bază – 44.650 euro