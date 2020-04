FOTO Test Drive BMW 220d Gran Coupe

A ajuns în garajul nostru în 2 aprilie... sa fi tot trecut trei săptămâni de atunci. Am avut de ales între un M235i xDrive Gran Coupe şi acest cuminte 220d. Şi cum pe lista mea de reguli, pentru a-mi face o idee cât mai bună despre un model nou, este interacţiunea cu o versiune cât mai pământeană... opţiunea a fost evidentă.

Cum singurele drumuri pe care le fac sunt de acasă până la Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca, să-mi duc soţia la muncă, şi înapoi acasă... adică undeva la 20 km/ la fiecare evadare, am adunat feedback cu linguriţa despre acest model. Pentru a înţelege cât am stat în maşină... am avut nevoie de o săptămână să îmi conectez telefonul, via Apple CarPlay. Se prea poate să fie şi talentul meu vinovat aici.

Noroc cu Sărbătorile Pascale, pentru că a trebuit să ies pentru o aprovizionare viguroasă pentru socri şi junioara exilată la munte. Şi cu riscul de a mă intersecta cu vreun echipaj de poliţie dornic de a da amenzi pentru îndeplinirea vreunui plan, am plecat la drum cu maşina încărcată.

Dar să le luăm pe rând...

Design

Când am văzut primele imagini cu Seria 2 Gran Coupe... hmmm, nu pot spune că am fost impresionat, deşi Seria 1 cred că este un BMW reuşit din punct de vedere estetic. La fel de indiferentă mi-a rămas caroseria şi când m-am întâlnit cu maşina... şi chiar am încercat să fiu mai atent la reacţiile lumii pe stradă sau în trafic la vederea maşinii. Şi surpriză... la al doilea drum deja cineva mă felicita la semafor pentru proaspăta achiziţie, că maşina arată foarte bine. Şi m-am tot întâlnit cu astfel de reacţii... începeam să-l suspecte pe ”coviduţ” că mi-a anesteziat simţul estetic, nu mirosul.

Am petrecut ceva mai mult timp în parcare privind maşina, am fost de două ori la spălătorie... pentru a interacţiona mai mult cu liniile şi volumele maşinii. Nu pot spune că m-am îndrăgostit, dar într-un mod ciudat mi-a devenit simpatică. Nu ştiu ce asociaţii bizare a realizat neuronul meu, dar am găsit în acest Seria 2 Gran Coupe un parfum de Subaru Impreza WRX STI. Nu îmi cereţi detalii, nu ştiu cum şi în ce fel... şi uite aşa am găsit o punte care să-i crească acestui coupe cu patru uşi gradul de sex-appeal.

Vizual nu îţi vei da seama că avem un BMW cu tracţiune faţă în cadru, dar dacă te-ai întâlnit cu un Seria 2 Active Tourer, vei bănui acest lucru imediat ce urci la volan.

Interior

După 540d xDrive Touring, Seria 2 parcă te strânge puţin pe la umeri. Categoric este un model pentru cei care nu au alergie la puţină intimitate. A nu se înţelege că vorbim de un spaţiu claustrofobic, Nu!

Un cocktail interesant de sportivitate – dacă luăm în calcul postul de conducere mai intim, scaunele mai bine profilate, dimensiunile compacte, şi confort – dacă bifăm poziţia înaltă la volan, izolarea fonică foarte bună. De fapt, izolarea fonică este atât de bună încât la semafor, când motorul se opreşte (oricum, la ralanti, şi acesta este abia perceptibil) audiţia unei melodii la un volum redus este uşor deranjantă de zgomotul curentului de aer de la gurile sistemului de climatizare.

O planşă de bord identică cu cea de la Seria 1, plăcută vizual, plăcută din perspectiva materialelor utilizate şi a calităţii asamblării. Deja avem soare puternic, iar poziţia la volan mai avansată şi înaltă te expune la eventualele reflexii ale planşei de bord în parbriz. Aici BMW a ales cu înţelepciune materialele, sau cel puţin în cazul versiunii testate, materialul din zona superioară a planşei absoarbe lumina, nu contribuie la reflexii deranjante.

Un plus pentru zona de încărcare wireless a telefonului, aceasta este plasată la baza consolei centrale, la un unghi de 45 de grade, şi cu o zonă cauciucată care permite imobilizarea telefonului, să nu plece la plimbare antrenat e G-urile de pe viraje. În acelaşi timp oferă posibilitatea vizualizării a aproximativ 70-80% din ecran ceea ce alături de unghiul de 45 de grade oferă o vizibilitate foarte bună a ecranului. Un detaliu util pentru posesorii de terminale care rulează Android, şi care, în funcţie de marca telefonului, vor putea utiliza în viitorul apropiat Android Auto sau nu. Mi-aş dori un panou de control cu butoane mai bine delimitate în jurul controlerului rotativ iDrive.

Spaţiu suficient pentru locurile faţă, în schimb, la nivelul capului spaţiul este limitat. Modelul testat are şi opţiunea plafon panoramic, puţin din spaţiu pentru cap fiind sechestrat şi de această opţiune. Spaţiu corect şi pentru locurile spate, mut din aerul de coupe (uşor claustrofob) fiind evaporat graţie bunei iluminări naturale oferită de acelaşi plafon panoramic.

Spre deosebire de declinările superioare BMW Gran Coupe, Seria 2 este un model în trei volume, cu portbagaj distinct, nu un model cu hayon. Apropo de portbagaj, acesta are un volum de 430 litri şi permite rabatarea banchetei spate doar din interiorul portbagajului.

Motorizare

O versiune domestică ar fi fost un 218i sau 216d, dar ne mulţumim şi cu acest 220d. Adică cu un patru cilindri în linie de 1.995 cmc, diesel, care dezvoltă 190 CP între 2.500 şi 4.000 rpm şi un cuplu motor de 400 Nm între 1.750 şi 4.000 rpm. Practic, între 2.500 şi 4.000 rpm acest propulsor oferă valorile maxime pentru cuplu şi putere... impresionant. Puterea ajunge la puntea faţă via o cutie automată cu 8 trepte.

La drum

Chiar dacă sub capotă avem un diesel, acesta este destul de temperamental. Nu este nevoie de un kickdown pentru a descoperi fenomenul de torque steer. Acesta devine sesizabil de la acceleraţii medii spre puternice, dacă totul este acompaniat şi de un carosabil umed. Deşi are nevoie de 7,5 secunde pentru a ajunge la 100 km/h, adică o valoare decentă pentru un model civil, impresionante sunt reprizele. Din punct de vedere al experienţei din spatele volanului, da, este o experienţă nouă. Dacă nu optaţi pentru sistemul xDrive, veţi descoperi un altfel de BMW, unul care până acum l-aţi fi putut degusta doar în hainele Seria 2 Active Tourer, sau un model MINI.

Despre consum? În mediu urban, cu acest regim de 20 km rulaţi la fiecare deplasare, pe alocuri cu un oraş gol, pe alocuri cu un oraş care începe să se apropie din perspectiv traficului de zilele când nu apăruse acest virus, am avut un consum mediu de 7,3 litri. Extraurban, în funcţie de stilul de condus, poţi scoate şi valori sub 5 litri fără vreun efort considerabil.

Suspensia are dublă personalitate. Dacă suprafaţa de rulare este bună, acest Gran Coupe este un mic GT extrem de agreabil la drum lung. Au fost momente în care m-am surprins mirat de starea de bine, de confortul şi liniştea de la interior. Aşteptam, ţinând cont că vorbim despre un model compact, fie el şi premium, de un feedback auditiv mai voluminos de la trenul de rulare sau aerodinamic. În schimb, în clipa în care te intersectezi cu suficienţa autorităţilor – guri de canal care sunt la secţiunea depresiuni în manualul de geografie, linii de tramvai care aşteaptă să fie escaladate de alpinişti sau orice formă de relief care nu are legătură cu o suprafaţă de rulare... conduc la zgomote uşor dizgraţioase de la trenul de rulare.

Direcţia este precisă, plăcută, cu feedback suficient pentru a alimenta sloganul BMW, acela cu plăcerea de a conduce. Şi sistemul de frânare dă încredere, nu l-am putut testa într-un regim mai sportiv, doar vreo două frâne de urgenţă cauzate de colegi de trafic care conduc de parcă ar sta pe canapea în sufragerie în carantină.

Un BMW din multe puncte de vedere, dacă adăugaţi şi xDrive, procentele de BMW cresc semnificativ. Sunt mici detalii, precum poziţia înaltă la volan, care te surprind puţin. Probabil un detaliu care în lumea reală va fi mai mult apreciat decât hulit. Un model care le permite celor de la BMW să lupte cu arme egale cu Mercedes-Benz A Class şi CLA, precum şi cu Audi A3.

Text - Constantin Ciobanu

Foto - Mihai Dăscălescu

Fişă tehnică BMW 220d Gran Coupe

Motor – turbo, diesel, L4, 1.995 cmc, 190 CP@2.500-4.000 rpm, 400 Nm@1.750-4.000 rpm / Transmisie – cutie automată cu 8 trepte, tracţiune faţă / Performanţe – 235 km/h v. max, 0-100 km/h în 7,5 secunde / Portbagaj – 430 litri / Rezervor – 50 litri, AdBlue – 20,5 litri / Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.526/1.800/1.420, ampatament (mm) – 2.670 / Consum mediu declarat – 4,9 l/100 km / Preţ de bază (euro cu TVA) – 29.750