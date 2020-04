FOTO Noul Mercedes-Benz GLA a ajuns în România

A doua generaţie Mercedes-Benz GLA a fost prezentată publicului prin intermediul unui eveniment online în 11 decembrie 2019. Probabil, astăzi, ar fi trebuit să fim la volanul noului GLA, pentru că maşina a ajuns în România. Ne-am întâlnit cu ea tot online, pentru moment, sperăm ca în curând să fim şi la volanul noului SUV Mercedes-Benz.

Da, a doua generaţie GLA migrează spre zona SUV compact, comparativ cu prima generaţie care era în zona crossover compact.

GALERIE FOTO

Noul GLA este construit pe a doua generaţie a platformei MFA2, şi are nume de cod H247. Prefixul ”H” este o noutate, de obicei SUV-urile Mercedes-Benz aveau ”X”, vezi GLB/ X247. Numărul de şasiu este, 247 este împărţit şi cu W247/ B Class.

Mercedes aruncă în luptă două SUV-uri în zona compactă. GLB se adresează celor care doresc mai mult spaţiu, aici incluzând şi posibilitatea de a echipa maşina cu 7 locuri, în timp ce GLA reprezintă debutul în universul SUV-urilor Mercedes-Benz.

Comparativ cu vechea generaţie, modelul este mai scurt cu 15 mm, cu 0,1 mm mai îngust şi 104 mm mai înalt, dar avem un ampatament cu 30 mm mai mare. Chiar dacă la prima vedere pare un model mai compact, spaţiul interior a crescut semnificativ. Avem un plus de 116 mm la nivelul genunchilor, 43 mm în plus în zona cotului şi 43 mm în plus la nivelul umerilor pentru ocupanţii locurilor spate. Un interior mult mai spaţios. Aici mai adăugăm o gardă la sol cu 9 mm mai mare, ceea ce conduce la o valoare finală de 143 mm. Aerul de SUV este completat de poziţia mult mai înaltă la volan.

Scaunul şoferului, în noul GLA, este amplasat cu 140 mm mai sus decât într-un A Class, şi cu toate acestea tot mai adăugăm un plus de 22 mm la nivelul capului pentru locurile faţă comparativ cu vechea generaţie GLA. Practic vorbim de o cu totul altă experienţă la volan. Locurile spate pot culisa 14 cm, permiţând obţinerea unui volum mai mare pentru portbagaj, iar la nevoie bancheta se poate plia 40:20:40. De asemenea spătarul banchetei spate poate fi ajustat pe înclinare. Portbagajul are un volum de 435 litri şi poate ajunge până la 1.430 litri prin rabatarea banchetei spate.

În funcţie de motorizare, GLA vine cu tracţiune integrală 4Matic în dotarea standard sau este echipare opţională. Sistemul 4Matic dispune şi el de o funcţie opţională, şi anume distribuţia variabilă a cuplului motor. Priza de putere pentru puntea spate este integrată în cutia de viteze automată cu dublu ambreiaj. Farurile Multibeam LED dispun şi de o funcţie offroad, odată selectată funcţia se anulează funcţia adaptivă a farurilor.

Sistemul 4Matic vine cu trei mapări. Modul Eco/ Comfort este sinonim cu o repartiţie a puterii 80:20 faţă/ spate, în modul Sport se ajunge la un raport 70:30 faţă/ spate, iar modul offroad permite blocarea acestui raport la 50:50 faţă/ spate.

Sunt disponibile două cutii de viteze, ambele cu dublu ambreiaj, una cu şapte rapoarte, a doua cu opt rapoarte.

Mercedes-Benz GLA vine înarmat cu o mulţime de sisteme active de siguranţă: Active Distance Assist DISTRONIC, Active Steer Assist, Active Speed Limit Assist, Evasive Steering Assist, Active Lane Keeping Assist, Active Blind Spot Assist, Active Brake Assist, PRE-SAFE PLUS, Blind Spot Assist, Traffic Sign Assist.

Nouă ne place funcţia ENERGIZING care poate controla iluminarea ambientală, sistemul audio şi masajul din scaune... atunci când detectează că şoferul oboseşte. Cele mai bune rezultate sunt obţinute dacă şoferul are conectat la maşină şi un smartwatch Mercedes-Benz vivoactive® 3 sau un model compatibil de la Garmin.

Motorizări şi preţuri

Benzină GLA 200 GLA 250 GLA 250 4MATIC Motor 4 cilindri în linie 4 cilindri în linie 4 cilindri în linie Transmisie automatic 7G-DCT 8G-DCT 8G-DCT Cilindree cmc 1332 1991 1991 Putere kW/hp 120/163 165/224 165/224 regim rpm 5500 5800 5800 Cuplu motor Nm 250 350 350 regim rpm 1620-4000 1800-4000 1800-4000 Consum mediu l/100 km 6.0-5.7 6.7-6.5 7.1-6.9 Emisii CO 2 g/km 137-130 153-148 163-158 Acceleraţie 0-100 km/h s 8.7 6.9 6.7 Viteză maximă km/h 210 240 240 Preţ euro 37.390 44.590 46.690