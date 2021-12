Continental marchează 15 ani de activitate în Iaşi cu noi investiţii de 8 milioane de euro

Lucrările la noua construcţie au început deja şi vor fi finalizate în primăvara anului viitor. Sediul de pe bd. Poitiers va extinde zona laboratoarelor de testare pentru produsele dezvoltate în Iaşi în departamentul Vehicle Dynamics. Totodată, compania va construi o parcare supraterană cu o suprafaţă totală de 10.000 m2. Va fi suplimentat numărul locurilor de parcare cu mai mult de 200, ajungându-se la un total de peste 600 de locuri dedicate angajaţilor Continental.

Noua clădire va avea două niveluri de testare (parter şi etajul I) şi patru niveluri de parcare supraterană. Pe fiecare nivel vor fi alocate cinci locuri pentru maşinile electrice, prevăzute cu staţii de încărcare. Terasa de la ultimul etaj este complet echipată cu panouri fotovoltaice care asigură alimentarea acestor staţii, precum şi iluminatul nivelurilor. Totodată, construcţia va dispune şi de un sistem de panouri solare care va asigura necesarul de apă caldă pentru întreaga clădire. Accesul la fiecare nivel se va face prin intermediul unui lift special conceput. În plus, în noua construcţie va fi folosit un sistem inteligent de control la distanţă al echipamentelor tehnice şi a infrastructurii acesteia şi un sistem de management al parcării privind accesul şi disponibilitate locurilor.

Parterul şi primul etaj sunt dedicate laboratoarelor de testare (1.800 m2) pentru departamentul Vehicle Dymanics, care reprezintă fundamentul centrului de testare pentru sisteme de frânare din Continental Iaşi. Ca orice produs mecatronic, sistemul de frânare conţine componente mecanice, eletronice şi software, care vor fi testate de aproximativ 150 de ingineri ce îşi vor desfăşura activitatea de cercetare şi dezvoltare în cadrul noului centru de testare.

Aici, inginerii lucrează cu echipamente de ultimă generaţie, cu ajutorul cărora simulează condiţiile reale de lucru ale produselor dezvoltate de companie. Standurile de testare create în echipele locale de dezvoltare, camerele climatice sau de şoc termic, simulatoarele de mediu, HIL-urile (Harware In the Loop), SIL-urile (Software In the Loop) echipează laboratoarele şi contribuie la validarea de noi concepte în vederea electrificării şi a conducerii autonome.

„Chiar dacă am fost nevoiţi să ne adaptăm din mers noului normal, planurile noastre de investiţii merg mai departe. În 2020, am finalizat extinderea centrului de inginerie de pe bd. Poitiers, iar în toamna acestui an am pus piatra de temelie pentru o nouă zonă de testare a produselor noastre. Un motiv în plus pentru a mă mândri împreună cu toţi colegii mei din Continental Iaşi de realizările noastre din ultimii 15 ani“, explică Marian Petrescu, managerul locaţiei Continental din Iaşi. “Experienţa dobândită ne-a ajutat să fim recunoscuţi la nivel mondial de către partenerii noştri ca fiind centru de competenţă pe anumite arii de dezvoltare a sistemelor de frânare“, a adăugat Marian Petrescu.