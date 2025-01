8 ianuarie: Ziua în care s-a născut Iuliu Maniu, luptător pentru drepturile românilor transilvăneni

În data de 8 ianuarie s-au mai născut „regele rock-ului” Elvis Presley (1935), fizicianul Stephen Hawking (1942) și fotbalistul român Adrian Mutu (1979).

1324: A murit marele explorator italian Marco Polo

Marco Polo s-a născut pe 15 septembrie 1254, la Veneția, Italia și a murit pe 8 ianuarie 1324, tot la Veneția.

Primul mare explorator european, veneţianul Marco Polo este cunoscut pentru călătoriile sale în Asia şi China, inclusiv în teritoriile mongole, şi pentru jurnalul expediţiilor sale (Călătoriile lui Marco Polo), care au făcut cunoscute în Europa civilizaţiile orientale.

Fascinat de Drumul Mătăsii, Marco Polo şi-a petrecut 17 ani din viaţă explorând Mongolia şi China.

1873: S-a născut Iuliu Maniu, politician român, prim-ministru al României

În urmă cu 152 de ani, la 8 ianuarie 1873, se năștea Iuliu Maniu, luptător pentru drepturile românilor transilvăneni, făuritor al Marii Uniri din 1918, părinte fondator al Partidului Național Țărănesc și de trei ori prim-ministru. Iuliu Maniu (8 ianuarie 1873, Şimleul Silvaniei, judeţul Sălaj – 5 februarie 1953, Sighet), supranumit „Sfinxul de la Bădăcin“, a dus o luptă neîncetată împotriva asupririi austro-ungare asupra Ardealului românesc, împotriva dominaţiei lui Ionel Brătianu în viaţa politică şi împotriva sovietizării ţării de către autorităţile comuniste.

Iuliu Maniu a rămas în conştiinţa publică drept liderul permanent al opoziţiei, teren pe care nu a putut fi egalat. Deşi, la început, din ambiţie politică, s-a numărat printre susţinătorii principelui Carol şi a revenirii acestuia pe tron, când noul rege a manifestat tendinţe autoritare împotriva principiilor democratice, nu a ezitat să se angajeze într-o nouă luptă de opoziţie.

Pentru a ilustra crezul politic a lui Iuliu Maniu este semnificativ un episod din 1946, din timpul procesului întocmit de autorităţile comuniste împotriva lui Ion Antonescu. Adversari de idei, Maniu nu a ezitat să îi ia apărarea mareşalului în faţa completului de judecată, motiv pentru care se insinua că i-ar fi sprijinit politica dictatorială. La acestea, Iuliu Maniu a dat o replică memorabilă: „Oamenii politici sunt adversari, iar nu canibali”.

După ce comuniştii au venit la putere a început prigoana împotriva liderilor marcanţi ai partidelor de opoziţie.

Cu Iuliu Maniu în frunte, un întreg lot de oameni de frunte ai României, printre care Ion Mihalache, Nicolae Penescu, Nicolae Carandino, Radu Niculescu-Buzeşti, Ion Mocsony Stârcea, cel care a trădat, au fost trimişi în judecată de către Direcţiunea Poliţiei de Siguranţă la 22 octombrie 1947. Sentinţa era deja dată: „Avem onoarea a vă trimite sub stare de arest pe următorii implicaţi în complotul contra Statului Român, organizat de conducerea Partidului Naţional Ţărănesc“.

Scânteia care a declanşat sistemul opresiv a fost arestarea unor fruntaşi ţărănişti pe aeroportul Tămădău, la 14 iulie 1947, eveniment rămas în istorie sub numele de „Înscenarea de la Tămădău“. Iată cum au fost descrise evenimentele din prisma Siguranţei: „Organele de Siguranţă fiind informate că în dimineaţa de 14 iulie 1947 se pregăteşte o plecare clandestină a unor avioane militare de pe aeroportul Ajutător Tămădău, jud. Ialomiţa, am procedat la supravegherea zisului aerodrom. Informaţiile s-au dovedit exacte şi au fost arestaţi în momentul în care se pregăteau să decoleze, printre alţii: Ion Mihalache, Nicolae Penescu, Nicolae Carandino şi Ilie Lazăr, toţi patru făcând parte din organele de conducere ale Partidului Naţional Ţărănesc“. Cercetările întreprinse au stabilit că iniţiativa şi organizarea plecării celor patru fruntaşi a aparţinut lui Iuliu Maniu.

Conform itinerariului stabilit, avioanele trebuia să aterizeze la San Stefano, Turcia.

De altfel, Maniu reuşise să-i trimită peste graniţă, în mod clandestin, pe Grigore Niculescu-Buzeşti şi Ioana Bujoiu, conform înţelegerii cu americanii, care sprijineau mişcarea de rezistenţă din România şi din sud-estul Europei. Numai pilotul principal ştia de existenţa lor la bord. Cei doi fugari au fost ascunşi cu două nopţi înainte de plecare în casa pilotului principal care locuia în strada Dumbrava Roşie şi au fost urcaţi în avion travestiţi în militari americani. Ajunşi pe aeroportul zonei americane de lângă Viena, cei doi au trebuit să rămână în coada avionului până în noaptea următoare, unde au fost internaţi singuri, sub pază, într-o vilă până la plecarea în zona americană din Germania, care a avut loc după o lună.

În documentele Siguranţei se arătă că fuga, care a fost organizată de Iuliu Maniu era doar o „verigă“ dintr-un „lanţ întreg de acţiuni criminale şi trădătoare pe care PNŢ şi Iuliu Maniu l-au făurit în scopul de a răsturna prin violenţă regimul democratic, declanşând războiul civil şi de a aduce prin trădare ajutând la împingerea la războiu, ocupaţiunea străină“. A urmat un simulacru de proces politic care a început la 29 octombrie 1947 şi s-a încheiat la 11 noiembrie 1947. Procesul s-a judecat în sediul „Şcoalei Superioare de Războiu“, amânat cu cinci zile pentru a fi securizat. La intrarea în cămin au fost postaţi câte un ofiţer de serviciu „care să controleze şi să interzică accesul oricărei persoane streine, pentru a nu tulbura modul în care urmau să fie executaţi membrii PNŢ“.

Iuliu Maniu a fost condamnat la închisoare pe viaţă.

Sentinţa de condamnare a fost pronunţată la 11 noiembrie 1947. Iuliu Maniu şi Ion Mihalache au fost singurii condamnaţi la temniţă grea pe viaţă. Iniţial, Iuliu Maniu a fost trimis la închisoarea din Galaţi, după care a fost transportat la penitenciarul din Sighet. Din cauza condiţiilor grele din detenţie, la 8 ianuarie 1953, marele om politic a murit.

În onoarea lui a fost denumit astfel și un bulevard din Sectorul 6 al Bucureștiului, care se întinde de la A1 până la Piața Leul.

1933: Se constituie la Deva, ”Frontul Plugarilor”, sub conducerea dr.Petru Groza

În septembrie 1935 Frontul Plugarilor a semnat un acord cu Uniunea oamenilor muncii maghiari din România ( MADOSZ), iar la 6 decembrie 1935, la Tebea, sub gorunul lui Horea, a încheiat o înțelegere cu Blocul Democratic (organizație aflată sub influența PCR, pe atunci în ilegalitate) și si cu Partidul Socialist.

Membri marcanți ai organizației au fost, alături de Petru Groza: Romulus Zaroni si Octav Livezeanu. La 12 octombrie 1944, organizația a participat la constituirea Frontului National Democrat (F.N.D.), împreună cu PCR și alte partide de stânga. A contribuit la guvernare și la instaurarea comunismului în Romania alături de PCR numit mai tarziu Partidul Muncitores Roman). La alegerile din 1946 a fost aliat al comuniștilor în cadrul asa-zisului Bloc al Partidelor Democrate, care a sfârșit prin a se autodizolva în 1953.

1935: S-a născut Elvis Presley - „Regele Rock'n Roll-ului“

Elvis Presley s-a născut pe 8 ianuarie 1935, în Tupelo, un orăşel din Mississippi. Părinţii săi au fost Gladys şi Vernon Presley. Elvis s-a născut la 35 de minute după fratele lui geamăn Jesse Garon, care din păcate n-a supravieţuit.

Elvis a cântat în corul bisericii, fiind fascinat de blues-manii negri, care au avut o influenţă considerabilă asupra lui, şi de country, muzică pe care o asculta la radio.

31 de filme, 2 documentare, 64 de albume, 149 de single-uri şi nenumărate concerte, peste un miliard de discuri vândute, sute de discuri de aur sau platină, 14 nominalizări la premiile Grammy, dintre care trei câştigate, premiul pentru întreaga carieră, titlul de Unul dintre cei zece cei mai merituoşi tineri ai naţiunii sunt doar o mică parte din realizările celui care şi-a dedicat viaţa muzicii, dar şi oamenilor.

El a murit pe 16 august 1977, în Memphis, Tennessee, în urma unui infarct miocardic.

1942: S-a născut Stephen William Hawking, matematician și fizician britanic

Stephen Hawking (n. 8 ianuarie 1942, Oxford, Regatul Unit – d. 14 martie 2018, Cambridge, Regatul Unit) a fost un fizician englez, teoretician al originii universului și unul dintre cei mai mari cosmologi contemporani, profesor la catedra de matematică de la Universitatea Cambridge.

Principalele domenii de cercetare sunt cosmologia teoretică, relativitatea generală și mecanica cuantică. În anii 1965-1970 elaborează un model matematic asupra originii și evoluției universului în expansiune, din momentul “marii explozii” inițiale (“The Big Bang“) și întreprinde studii asupra relației dintre găurile negre din univers și termodinamică.

Foarte populare sunt cărțile sale de popularizare a științei, pentru nespecialiști: A Brief History of Time, 1988 (publicată în limba română sub titlul Scurtă istorie a timpului, 2004), Einstein’s dream, 1993 (Visul lui Einstein și alte eseuri), The Universe in a Nutshell, 2001 (Universul într-o coajă de nucă, 2004) și A briefer history of time, în colaborare cu Leonard Mlodinow, 2005 (O mai scurtă istorie a timpului).

1959: Charles de Gaulle este proclamat primul președinte al celei de-a cincea Republici Franceze

Charles de Gaulle s-a născut pe 22 noiembrie 1890, în Lille, Franța și a murit pe 9 noiembrie 1970, în Colombey-les-Deux-Églises⁠, Champagne-Ardenne, Franța.

În 1940 a devenit șef al guvernului francez din exil la Londra, iar în 1945 a fost ales prim-ministru de către Parlamentul francez. De asemenea el a fost primul președinte al al celei de-a cincea Republici Franceze în perioada 8 ianurie 1959 - 28 aprilie 1969, când a demisionat din funcție.

Piața Charles de Gaulle din București, situată în Sectorul 1, la intersecția Bulevardelor Aviatorilor, Constantin Prezan, Primăverii și Calea Dorobanților, a fost denumită în onoarea generalului francez, după căderea comunismului din 1989, pe fondul prieteniei româno-franceze, dar în trecut a purtat mai multe denumiri, precum Hitler în ’40 și Stalin în ’47. Pe data de 26 septembrie 2006, cu ocazia festivităților de Reuniunea la Nivel Înalt a Francofoniei, din București, piața a fost înfrumusețată cu un monument ce-l reprezintă pe Charles de Gaulle.

1979 - S-a născut la Călinești, Argeș, fotbalistul român Adrian Mutu

Adrian Mutu (n. 8 ianuarie 1979, Călinești, județul Argeș, România), fotbalist român, supranumit Briliantul, este cel mai bun marcator din istoria naționalei României, cu 35 de goluri înscrise, record pe care îl împarte cu Gheorghe Hagi.

1984: S-a născut Kim Jong-un, liderul suprem al Coreei de Nord

Kim Jong-un al treilea copil al lui Kim Jong-il și al soției sale Ko Young-hee. A fost numit de către instituțiile politice din Coreea de Nord drept noul conducător al revoluției. Din septembrie 2010 este general cu patru stele.

La 29 decembrie 2011, după încheierea perioadei de doliu național decretate în urma morții tatălui său, a fost proclamat oficial „conducătorul suprem al partidului, statului și armatei”.

În aprilie 2012 deținea toate posturile importante din Coreea de Nord, inclusiv președintele Comisiei Centrale Militare și Secretar General al Partidului Muncitoresc Coreean.

La 18 iulie 2012 Kim Jong-un a fost numit mareșal al Armatei Populare nord-coreene.

1996: A murit François Mitterand, fost preşedinte al Franţei între anii 1981-1995

François Mitterrand (n. 26 octombrie 1916 Jarnac – d. 8 ianuarie 1996, Paris), președinte al Franței între anii 1981-1995.

Mitterand a evoluat din punct de vedere ideologic de la poziţia socialismului reformator la aceea a pragmatismului caracteristic unui reprezentant al naţiunii, susţinător al rolului cheie, din punct de vedere militar şi cultural, pe care Franţa era chemată să-l joace în arena internaţională.

Alături de Germania, Franţa lui Mitterand a ocupat un loc de frunte în cursa pentru Europa unită.