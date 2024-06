6 iunie: SUA au declarat război României şi Bulgariei

Pe 6 iunie 1942, ca răspuns la declaraţia de război a guvernului român din 12 decembrie 1941, SUA declară război României și Bulgariei în cel de-Al Doilea Război Mondial. Tot într-o zi de 6 iunie, dar în 1930, începea „restauraţia carlistă”.

6 iunie 1917: s-a născut Ion Raţiu, vicepreşedinte al PNŢCD

Născut la Turda, Ion Rațiu a fost vicepreședinte al PNŢCD și a candidat la funcţia de preşedinte al României la alegerile din 1990, unde a obţinut 4,29 % din voturi şi s-a plasat pe locul 3. De asemenea, Rațiu a trăit între 1940-1990 în Marea Britanie, unde a întemeiat Fundația Rațiu. În anul 1984, aflat în exil, a înființat organizația Uniunea Mondială a Românilor Liberi.

În 1990 a fost ales deputat de Cluj din partea Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, iar în anul 1991 a fondat ziarul Cotidianul.

Ion Raţiu a murit la 17 ianuarie 2000, la Londra.

6 iunie 1930: Carol al II-lea se întoarce în ţară şi şi pretinde tronul de la fiul său, regele Mihai

După patru ani de pribegie şi după ce renunțase la privilegiile și datoriile monarhice, Carol II ia prin suprindere Palatul şi guvernul cu o telegramă: „Sosesc cu întreaga familie. Gicu”. Se întorcea în țară unde, într-o succesiune nefirească a evenimentelor, avea să pretindă tronul de la fiul său, Regele Mihai I.

La 6 iunie 1930 Carol Caraiman ajunge la București, de la Munchen, cu un avion închiriat. În ciuda telegramei trimise, pe aeroportul de la Băneasa nu îl aştepta nimeni, aşa încât se instalează la Cotroceni, de unde îi telefonează lui Iuliu Maniu, pe atunci președinte al Consiliului de Miniștri. Rezultatul discuțiilor dintre ei este prezentat de ziarul „Viitorul” din 8 iunie 1930: „După cum am anunţat, d. Maniu, preşedintele Consiliului, văzând că singura soluţie pe care d-sa o propunea şi pe care o admitea - ca ex-principele Carol să intre în Regenţă - care s-ar descomplecta prin demisia d-lui Sărăţeanu, nu a fost acceptată de ex-principele Carol. D-sa a arătat Consiliului de miniştri că, ca şef al guvernului nu se poate face sperjur, întrucât alegerea ca Rege a ex-principelui Carol ar însemna detronarea actualului Rege, lucru pe care nu înţelege să-l admită. D-sa a declarat că supune Regenţei demisia guvernlui”.

6 iunie 1942: SUA au declarat război României şi Bulgariei

Pe 6 iunie 1942, ca răspuns la declaraţia de război a guvernului român din 12 decembrie 1941, SUA declară război României și Bulgariei în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Efectele acestei declaraţii încep să se vadă mai imediat, în mai puţin de o săptămână chiar, când SUA efectuează primul raid aerian în Europa, chiar desupra României.

La şase zile după ce S.U.A. au declarat război României, Detașamentul Halpr” (13 bombardiere Consolidated B‑24 Libertador/,Liberator) a decolat de pe aerodromul Şcolii militare britanice de antrenament de la marginea localităţii egiptene Fayd, din apropierea canalului Suez (la 11 iunie 1942, orele 22.30), şi a efectuat, a doua zi, 12 iunie, primul raid în România (şi în Europa, după intrarea S.U.A. în război), acţiunea constituind şi prima utilizare a bombardierului respectiv şi ,,botezul focului” pentru echipajele americane, potrivit istoricului potrivit Alesandru Duțu.

Din cauza distanţei mari pe care au avut-o de parcus, dar a numărului mic de avioane, raidul s‑a terminat cu un fiasco, fiind trecut sub tăcere de oficialitățile americane. La rându-le, autoritățile germane și române, nefiind interesate să se afle că aviația americană era în măsură să execute bombardamente asupra unor obiective din Europa, nu au consemnat evenimentul în comunicatele oficiale de război.

6 iunie 1944: Ziua Z sau Debarcarea din Normandia

Operațiunea Neptun, cunoscută și ca Debarcarea din Normandia, a fost asaltul și operațiunile amfibii din timpul Operațiunii Overlord declanșată de aliații occidentali pentru deschiderea celui de-al doilea front în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Ziua Z inițială pentru declanșarea operațiunii (5 iunie) a fost amânată cu 24 de ore, pentru 6 iunie 1944.

Factorul determinant pentru stabilirea datei debarcării a fost prognoza meteo. În această fază a războiului, submarinele germane fuseseră alungate din Atlantic, iar stațiile lor meteorologice din Groenlanda au fost închise. Aliații au reușit să aibă avantajul de a fi singura tabără care cunoștea condițiile meteo din Atlantic, ceea ce avea să se dovedească decisiv.

Atacul inițial a avut două faze: o debarcarea a parașutiștilor americani și britanici (printre ei se afla și un batalion canadian) la scurtă vreme după miezul nopții și o debarcare amfibie a infanteriștilor și diviziilor blindate aliate pe plajele Franței, care a fost declanșată la ora 06:30. Operațiunea a presupus transpotarea a numeroși soldați și a unei uriașe cantități de materiale din Anglia și Țara Galilor cu ajutorul avioanelor de mare capacitate și a vaselor comerciale, cât și asigurarea condițiilor pentru desfășurarea cu succes a debarcărilor – asigurarea superiorității aeriene și maritime totale în zona Canalului Mânecii, cât și sprijinirea infanteriei debarcate prin intermediul bombardamentelor aeriene și navale.

6 iunie 1963: s-a născut actorul Adrian Titieni

Născut la Bistrița, Adrian Titieni a urmat cursurile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L Caragiale” din Capitală și a absolvit, în cadrul aceleiași universități, cursurile postuniversitare de Regie și Montaj Film și TV. Între 1999-2000 a ocupat funcția de director al Studioului Cassandra (UNATC).

De asemenea, Adrian Titieni, care este membru fondator al Fundației Române pentru Educație și Educatori, a fost căsătorit cu Adriana Irmescu, cu care are doi copii.

Din filmografia sa amintim: „Pas în doi”, „Față în față”, „Moartea domnului Lăzărescu”, „Restul e tăcere”, „Fructul oprit”, „Ilegitim” și „București NonStop”.

6 iunie 2005: A murit actrița Anne Bancroft

Născută la 17 septembrie 1931, Anne Bancroft a debutat în anul 1952 cu filmul „Don't Bother to Knock”. A cunoscut succesul cu filmul „The Graduate/Absolventul”.

Ulterior, a jucat și în „Two for the Seesaw/ Doi pe-un balansoar”, rolul interpretat aducându-i și premiul Tony pentru cea mai bună actriță în rol principal. A fost recompensată cu premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în urma distribuirii sale în filmul „The Miracle Worker/ Miracol în Alabama”.

Din anul 1964 până în 2005 a fost căsătorită cu regizorul și actorul american Mel Brooks.

Din filmografia sa amintim: „Great Expectations/ Marile speranțe”, „How to Make an American Quilt/Cum să faci o cuvertură americană”, „To Be or Not to Be/ A fi sau a nu fi” și „Heartbreakers/Cum să cucerești bărbații”.

6 iunie 2012: Regele Charles al Marii Britanii, pe atunci prinţ, a vizitat România

Regele Charles, în 2012 prinţ, a efectuat o vizită în România la 6 iunie 2012, în cadrul căreia a fost primit de președintele de la acea vreme, Traian Băsescu, și de prim-ministrul Victor Ponta.

Monarhul deține o casă la Viscri, care este numită „Casa prințului”.

6 iunie 2021: Larisa Iordache medalie de aur la bârnă, la CM de gimnastică de la Cairo

Larisa Iordache a obținut cea mai mare notă la această probă, 13.366, și a câștigat medalia de aur. De asemenea, este cea de-a doua medalie obținută de Larisa Iordache la această Cupă Mondială. În luna decembrie a anului 2021, gimnasta a anunțat că se retrage din activitatea sportivă.

Fosta gimnastă a câştigat de şapte ori aurul european şi de două ori argintul mondial.