31 august: actul de naștere a insulinei, descoperirea lui Nicolae Paulescu. Nedreptatea făcută medicului român VIDEO

Pe 31 august 1921, medicul român Nicolae Paulescu a publicat un studiu referitor la descoperirea unui hormon antidiabetic, numit de el „pancreina”. 31 august este și Ziua Limbii Române, dar și data de naștere a actorilor Richard Gere și Ioan Gyuri Pascu, însă reperul este asociat și cu un moment tragic: moartea Prințesei Diana.

31 august 1422: Henric al VI-lea a devenit rege al Angliei la vârsta de doar opt luni

După moartea regelui Henric al V-lea, fiul său, Henric al VI-lea, a devenit rege al Angliei la vârsta de opt luni.

În acest context, afacerile guvernului au fost conduse de un consiliu de regență până la majoratul monarhului, potrivit Wikipedia.

31 august 1867: A murit Charles Baudelaire, poet, critic literar, estetician francez

„Florile răului”, unicul volum de poeme al lui Charles Baudelaire ( precursor al simbolismului şi modernismului), a fost caracterizat de criticul T.S.Eliot drept „cel mai mare exemplu de poezie modernă în orice limbă”.

La nici o lună de la publicarea sa, pe 25 iunie 1857, volumul „Florile Răului“ a fost acuzat de „ultragiu la morala publică şi religioasă”.

A urmat o dublă condamnare, a poetului şi a celor doi editori. Şase poeme au fost interzise până în 1949, când verdictul din 1857 a fost anulat.

Opera lui Charles Baudelaire a influenţat generaţii de poeţi francezi.

Baudelaire a murit pe 31 august 1867 din cauza sifilisului.

31 august 1895: Contele german Ferdinand von Zeppelin a patentat Zeppelinul

Contele Ferdinand von Zeppelin, unul dintre pionierii aeronauticii mondiale, militar de carieră, este cel care a construit aparatul aeropurtat care îi poartă numele.

În 1891, s-a retras din armată cu gradul de general-locotenent şi a fondat o fabrică de aerostate la Friedrichshafen, încercând să pună în aplicare planurile sale de a construi un dirijabil propulsat de motoare.

La 2 iulie 1900, primul dirijabil construit după aceste planuri, LZ-1, a zburat deasupra lacului Konstanz, lângă Friedrichshafen din sudul Germaniei.

Zborul nu a fost un succes deplin şi Ferdinand von Zeppelin a fost forţat să-şi oprească munca pentru construirea acestor aparate, la vremea respectivă. Următorul dirijabil, LZ-3, a fost primul Zeppelin de succes, prin zborul care a avut loc la 9 octombrie 1906.

31 august 1897: Thomas Edison a obținut un patent pentru inventarea kinetoscopului, strămoșul proiectorului cinematografic.

Thomas Alva Edison (11 februarie 1847- 18 octombrie 1931), un important om de afaceri american al sfârșitului de secol XIX și început de secol XX, a fost cunoscut și ca „Magicianul din Menlo Park”, fiind și cel mai prolific inventator al timpului prin aplicarea practică a descoperirilor științifice (1093 brevete).

A fost un autodidact, însă acest lucru nu l-a împiedicat să realizeze invenții în domeniul electricității (becul cu filament), al telefoniei, al sistemului de transmisie multiplă a telegramelor, al înregistrării mecanice a sunetului (fonograful) și al cinematografiei (kinetoscopul).

Kinetoscopul - inventat şi realizat de Edison în anul 1890 - este aparatul care redă imagini în mişcare din lumea reală obţinute cu ajutorul unui kinetograf, mai pe înţeles un aparat de filmat cu suport fexibil de 35 mm cu perforaţii.

Pentru a crea senzaţia de mişcare, foloseşte un tambure dinţat cu rotaţie sacadată imprimată de un sistem de transport sacadat, astfel că fiecare imagine va sta în faţa vizorului un anumit timp pentru a fi percepută, după care obturatorul o va acoperi făcând posibilă aducerea următoarei. Deplasare se făcea cu o frecvenţă de 46 imagini pe secundă.

Aparatul a fost prezentat pentru prima dată la Expoziţia Mondială de la Chicago.

31 august 1921: Actul de naștere al insulinei, descoperită de medicul român Nicolae Paulescu

Medicul român Nicolae Paulescu a publicat, pe 31 august 1921, un studiu referitor la descoperirea unui hormon antidiabetic, numit de el „pancreina”. Studiul a apărut în revista „Archives Internationale de Physiologie”, tiparita la Paris si la Liege, si poate fi considerat actul de nastere al insulinei.

Un an mai târziu, Nicolae Paulescu primea de la Ministerul Industriilor şi Comerţului din ţară brevetul de invenţie „Pancreina şi procedura fabricaţiei sale”.

„Dau acest nume substanţei active descoperite de mine în extractul de pancreas. Această substanţă are proprietatea remarcabilă ca, atunci când este injectată unui animal diabetic, să producă o diminuare sau chiar o suprimare trecătoare a hiperglicemiei...(...)„Pentru ca pancreina să fie întrebuinţată cu folos în tratamentul diabetului la om, ea trebuie să fie preparată în mari cantităţi, ceea ce necesitează un mare capital. Revendic invenţiunea produsului organic pancreanina, care, injectată în sânge, produce o diminuare sau chiar o suprimare trecătoare a simptomelor diabetului”, se preciza în acest act oficial.

Totuși, în 1923, Premiul Nobel pentru descoperirea insulinei a fost atribuit canadienilor F.G. Banting si J.J.R. MacLeod.

Mulţi specialişti au remarcat nedreptatea făcută savantului român. Fiziologul scoţian Ian Murray a lansat o campanie internaţională pentru corectarea acestei situaţii.

Nicolae Paulescu nu a mai apucat să bucure de o reparație morală, savantul român încetând din viaţă pe 19 iulie 1931.

Meritele sale pentru descoperirea insulinei au fost recunoscute abia în 1969, de către profesorul A.W.K. Tiselius, vicepreşedinte al Fundaţiei Nobel.

31 august 1931: Legionarul Corneliu Zelea Codreanu a fost ales deputat

Liderul extremei drepte naţionalist creştine din România interbelică, Corneliu Zelea Codreanu, unde a fost ales pentru pentru prima oară deputat în 1931, la Neamț.

Se întâmpla la un an de la înfiinţarea partidului Garda de Fier şi la patru ani de la înfiinţarea mişcării legionare.

„Căpitanul”, cum i se spunea lui Corneliu Zelea Codreanu a fost ales atunci cu 11.300 voturi valid exprimate.

Potrivit istoricilor, pentru a-i atrage pe ţărani la ideologia sa şi pentru a le obţine voturile, Codreanu vizita satele îmbrăcat în costum naţional şi călare pe un cal alb, urmând tipicul manifestaţiilor teatrale, de paradă, de care se folosea propaganda nazistă în Germania.

Un an mai târziu, în 1932, Corneliu Zelea Codreanu a devenit pentru a doua oară parlamentar, cu 5.600 de voturi, candidând în județul Tutova.

În 1938, la ordinul regelui Carol al II-lea, a fost asasinat, alături de alți 13 legionari, în timpul detenției.

31 august 1944: A fost repusă în funcțiune Constituția din 1923

Constituția din 1923, abrogată la 1938 de către Carol al II-lea, a fost epusă în funcțiune prin Înaltul Decret Regal nr. 1620 din 1944, semnat de Regele Mihai.

Cu multe restricții și încălcări, generate de ocupația militară sovietică și de creșterea influenței politice a comuniștilor, Constituția din 1923 a fost în vigoare până la lovitura de stat de la 30 decembrie 1947 când comuniștii au proclamat republica populară.

În perioada care a urmat a existat un vid constituțional care a durat până la adoptarea, la 13 aprilie 1948, a primei Constituții a Republicii Populare Române.

31 august 1949: S-a născut actorul american Richard Gere

Richard Gere împlinește 75 de ani.

Unul dintre primele lui roluri principale datează din 1978, când Richard Gere a jucat în „Zile în paradis/ Days of Heaven“ de Terrence Malick. Şi-a dobândit faima mondială în 1980 cu rolul din drama „American Gigolo“, de Paul Schrader, iar apoi cu rolul din comedia romantică „Frumuşica/ Pretty Woman“, alături de Julia Roberts

Gere, care a jucat în peste 50 de filme, s-a remarcat şi în alte pelicule cu succes de casă, precum „Yankeii/ Yanks“ (1979), „Ofiţer şi gentleman/ An Officer and a Gentleman“ (1982), „La răscruce între dragoste şi moarte/ Intersection“ (1994), „De bună voie şi nesilită de nimeni/ Runaway Bride“ (1999), „Toamna la New York/ Autumn in New York“ (2000), „Profeţiile Omului-Molie/ The Mothman Prophecies“ (2002).

Prestaţia actoricească din musicalul „Chicago“ (2002), în care a interpretat rolul unui avocat strălucit, alături de Renée Zellweger şi Catherine Zeta-Jones, i-a adus în 2003 Globul de Aur. Richard Gere a fost din nou nominalizat la Globul de Aur în 2013 pentru rolul din filmul „Arbitrage“.

Revista „People” l-a numit „Cel mai sexy bărbat in viață”, în 1999.

31 august 1961: S-a născut Ioan Gyuri Pascu, actor și muzician român

Ioan Gyuri Pascu ar fi împlinit sâmbătă 63 de ani. S-a născut pe 31 august 1961, la Agnita (Sibiu). Tatăl său era român (creştin ortodox, la fel ca Gyuri), iar mama sa (catolică) era pe jumătate unguroaică, dar avea şi origini poloneze şi slovace.

Actor, cântăreţ, instrumentist şi fost membru al grupului de satiră Divertis, Ioan Gyuri Pascu a fost considerat un veritabil „copil teribil“ al divertismentului românesc, fiind un artist polivalent, care, prin muzica şi interpretările sale actoriceşti, a criticat, apelând mereu la o ironie inteligentă, disfuncţionalităţile social-politice şi lacunele educaţional-culturale ale societăţii din România.

Gyuri Pascu a lansat mai multe albume muzicale: „Ar putea fi“ (1992), „Mixed grill“ (1993), „Maşina cu jazzolină“ (1994), „Casetă pentru minte, inimă şi gură“ (1996), „Gânduri nevinovate“ (1997), „Lasă“ (muzică de casă) (2000), „Stângul de a visa“ (2002), „Prinde o stea“ (2003), „Jocul de-a joaca“ (2004), „La jumătatea vieţii“ (2007), „Tropa, Tropa...Europa!“ (cu Lian Cubleşan; 2012) şi „Electromagnetic Love“ (2013).

Artistul a jucat şi într-o serie de filme „O vară de neuitat“ (1994, în regia lui Lucian Pintilie), „Corul Pompierilor“ (2000) , „Occident“ (2002, regizat de Cristian Mungiu), „Canton“ (2004), „Offset“ (2006), „Tablou“ (2008), „Omega Rose“ (2015)

A jucat şi în mai multe piese de teatru, precum „Take, Ianke şi Cadîr“ (Victor Ion Popa), „O noapte furtunoasă“ (I.L. Caragiale) , „Vicontele“ şi „Din adâncuri“ (Eugen Ionescu) şi „Azilul de Noapte“ (Maxim Gorki), asigurând şi coloana sonoră pentru o parte din ele.

31 august 1980: sindicatul Solidaritatea iniția căderea comunismului

Electricianul Lech Wałęsa, până la acea dată un necunoscut, reprezentant al muncitorilor grevişti, s-a aşezat, la 31 august 1980, la aceeaşi masă cu vicepremierul polonez Mieczysław Jagielski pentru a semna o înţelegere.

Cea mai importantă concesie făcută de guvernul de la Varşovia după săptămâni întregi de greve în mai multe fabrici poloneze a fost înfiinţarea unui sindicat liber.

La 17 septembrie se năştea Solidarność (Solidaritatea), oficial primul sindicat liber în spatele Cortinei de Fier.

Mişcarea democratică din jurul sindicatului liber Solidaritatea a devenit între timp unul din miturile fondatoare ale Poloniei de azi.

Dar acest rol de pionieri în lupta anti-comunistă a avut un preţ mare. Pe 13 decembrie 1981, dorinţa de libertate a polonezilor, născută la Gdansk, a fost curmată brusc. Guvernul a instaurat starea de război, care a durat până în 1983 şi care a limitat dramatic drepturile civile. 10.000 de opozanţi ai regimului au fost arestaţi, numeroase persoane au fost ucise. Mişcarea Solidaritatea a fost nevoită să funcţioneze ilegal şi a fost reînregistrată abia în 1989.

La căderea Zidului Berlinului, în noiembrie 1989, Polonia avea deja primul şef de guvern necomunist. Deja la începutul lui 1989 avuseseră loc discuţii la masa rotundă între guvernul comunist şi Solidarność, în iunie au fost apoi organizate primele alegeri semilibere din blocul comunist.

31 august 1997: a murit Prințesa Diana

Se împlinesc 27 de ani de la moartea Prințesei Diana. Tragedia a avut loc în noapte fatidică de 31 august 1997.

Diana se afla pe bancheta din spate a unui Mercedes. Stătea lângă iubitul ei, Dodi al Fayed, fiul milionarului Mohammed al Fayed. În faţă erau şoferul Henri Paul şi bodyguardul lui Dodi, Trevor Rees-Jones. Maşina este urmărită de paparazzi pe motociclete.

Peste două minute, orbit de bliţurile fotografilor şi şicanat de aceştia, şoferul pierdea controlul maşinii, izbindu-se violent de un stâlp din tunelul Pont de l’Alma din Paris.

Diana a fost transportată la spital cu răni grave, iar peste câteva ore a murit. Avea 36 de ani. Singurul supravieţuitor al accidentului a fost Trevor Rees-Jones.

Vinovat de accident a fost considerat şoferul Henri Paul, care a condus cu viteză mare şi se afla în stare de ebrietate.

31 august: Ziua Limbii Române

Ziua Limbii Române este sărbătorită la 31 august, fiind instituită prin Legea 53/2013.

Propunerea legislativă privind instituirea acestei zile a fost inițiată în 2011, când 166 de parlamentari din toate grupurile politice au depus la Senat un proiect de lege în care solicitau proclamarea zilei de 31 august drept Ziua Limbii Române.

Proiectul a fost aprobat de Senat în ședința din 6 decembrie 2011 şi de Camera Deputaților la 19 februarie 2013.

Legea a fost promulgată de președintele Traian Băsescu la 13 martie 2013 şi publicată în Monitorul Oficial la 19 martie 2013.