25 februarie: Ziua în care Mihai Eminescu a debutat în revista „Familia” din Oradea, cu poezia „De-aș avea...”

1817: Deschiderea Muzeului Național Brukenthal

Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, cel mai vechi muzeu din România, a fost deschis oficial publicului pe 25 februarie 1817. Colecția inițială a fost lăsată moștenire de baronul Samuel von Brukenthal, fost guvernator al Transilvaniei, și cuprindea picturi, manuscrise, cărți rare și obiecte de artă.

Muzeul funcționează în Palatul Brukenthal, construit în stil baroc la sfârșitul secolului al XVIII-lea. În prezent, complexul muzeal include mai multe galerii și secțiuni, devenind un reper cultural important în România.

1866: Debutul literar al lui Mihai Eminescu

Mihai Eminescu a debutat în revista Familia din Oradea, editată de Iosif Vulcan, cu poezia De-aș avea... pe 25 februarie 1866. Aceasta a fost publicată sub numele „Eminescu”, modificat din forma originală „Eminovici”.

Publicarea acestei poezii a marcat începutul carierei sale literare. Mai târziu, Eminescu a devenit cea mai importantă figură a poeziei românești, cunoscut pentru opere precum Luceafărul, Scrisorile și Floare albastră.

1900: Nașterea actorului Costache Antoniu

Costache Antoniu (1900–1979) a fost un actor român de teatru și film, cunoscut pentru activitatea sa pe scena Naționalului din București. A interpretat roluri memorabile în piese de Shakespeare, Caragiale și Camil Petrescu.

În cinematografie, a jucat în filme precum Răscoala (1966) și Dacii (1967). A fost profesor la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, influențând generații de actori români.

1932: Adolf Hitler obține cetățenia germană

Adolf Hitler, liderul Partidului Național-Socialist German al Muncitorilor (NSDAP), a devenit oficial cetățean german pe 25 februarie 1932, printr-un decret al statului Braunschweig.

Această naturalizare i-a permis să candideze la alegerile prezidențiale din 1932 împotriva lui Paul von Hindenburg. Deși a pierdut alegerile, în ianuarie 1933 a fost numit cancelar al Germaniei, deschizând calea spre dictatura nazistă.

1943: Nașterea lui George Harrison

George Harrison (1943–2001) a fost chitarist, compozitor și membru al trupei The Beatles, unde a contribuit cu piese celebre precum Here Comes the Sun și Something.

După destrămarea trupei, a avut o carieră solo de succes, lansând albume precum All Things Must Pass. A fost și co-fondator al supergrupului The Traveling Wilburys și un susținător activ al cauzelor umanitare, organizând Concert for Bangladesh în 1971.

1990: Lansarea Radio Contact în România

Radio Contact a început să emită la București pe 25 februarie 1990, fiind una dintre primele stații radio private din România de după Revoluție. Formatul său era axat pe muzică pop și emisiuni interactive.

În 2004, Radio Contact a fost transformat în Kiss FM, devenind unul dintre cele mai populare posturi de radio din România.