14 iunie: Donald Trump împlinește 78 de ani în aceeași zi în care Olaf Scholz aniversează 66 de ani

La 14 iunie, în 1848 se forma Guvernul provizoriu al Revoluției de la 1848, iar în 1920 murea filosoful Max Weber. În 1928, în aceeași zi, se năștea Che Guevara, iar în 1946, Donald Trump. Doi ani mai târziu venea pe lume Olaf Scholz, și tot pe 14 iunie, dar 1956, Gianna Nannini.

1848: S-a format Guvernul provizoriu al Revoluției de la 1848 și a fost decretată înfiinţarea steagului naţional

Pe 14 iunie, în 1848, a avut loc unirea guvernelor constituite la Islaz și București și formarea Guvernului provizoriu al Revoluției de la 1848.

În aceeași zi, Guvernul revoluţionar de la Bucureşti a decretat înfiinţarea steagului naţional.

Potrivit articolului 12, alineatul 1, din Constituția României, „Drapelul României este tricolor; culorile sunt așezate vertical, în ordinea următoare începând de la lance: albastru, galben, roșu”. Proporțiile, nuanțele culorilor precum și protocolul drapelului au fost stabilite prin Legea nr. 75 din 16 iulie 1994.

1880: România a stabilit relații diplomatice cu Statele Unite ale Americii

România și Statele Unite ale Americii au stabilit la 14 iunie 1880 relații diplomatice, la nivel de agenție diplomatică. Două luni mai târziu acestea acestea au fost ridicate la nivel de legație, potrivit Wikipedia.

Relațiile diplomatice dintre cele două state au fost întrerupte la 12 decembrie 1941 și au fost reluate, la 7 februarie 1946, la nivel de legație.

Abia la 1 iunie 1964, relațiile diplomatice dintre cele două țări au fost ridicate la nivel de ambasadă.

1899: s-a născut Vasile Aftenie, episcop greco-catolic și deținut politic

Martir al credinței, episcopul greco-catolic Vasile Aftenie a fost ucis în bătaie în temnițele regimului comunist pentru refuzul de a trece la Biserica Ortodoxă Română.

A fost beatificat de Papa Francisc în anul 2019. Este sărbătorit în Biserica Română Unită, la data de 2 iunie, alături de ceilalți șase episcopi greco-catolici români martiri, declarați fericiți ai Bisericii Catolice.

1900: Hawaii devine teritoriu al Statelor Unite

La 14 iunie 1900, Hawaii a devenit teritoriu al Statelor Unite ale Americii. Localizat în arhipelagul insulelor Hawaii în Oceanul Pacific, la 3.700 km depărtare de Statele Unite continentale, Hawaii este al 50-lea stat al Statelor Unite ale Americii. Data admiterii sale în Uniune este 21 august 1960.

1920: a murit Max Weber, filosof și sociolog german

Max Weber s-a născut într-o familie bogată și influentă din Erfurt, Prusia, în anul 1864.

Max Weber FOTO Arhivă

Tatăl său, Max Weber Sr., un funcționar public înalt, și mama, Helena Weber (născută Fallenstein), care provenea dintr-o familie cu puternice idei morale absolutiste, l-au crescut într-un mediu intelectual care l-a stimulat. Împreună cu fratele său, Alfred, care avea să devină și el sociolog și economist, Max a fost încurajat să se dedice studiului și cercetării.

După liceu, Max s-a înscris la Universitatea din Heidelberg în 1882, unde a studiat dreptul. În anul următor, a efectuat serviciul militar obligatoriu și apoi s-a transferat la Universitatea din Berlin pentru a-și continua studiile. În ciuda preocupărilor sale academice, Max a fost cunoscut și pentru activitățile sale din viața publică și politică, fiind implicat în diverse organizații și dezbateri sociale.

În 1886, Max și-a început cariera juridică ca avocat stagiar. Dar pasiunea lui a fost întotdeauna pentru studiul științelor sociale și pentru înțelegerea complexității societății moderne. În 1889,a obținut doctoratul în drept, iar în 1893 și-a susținut teza de habilitare, devenind Privatdozent la Universitatea din Berlin.

S-a căsătorit cu Marianne Schnitger, o rudă îndepărtată care avea să devină o activistă feministă și să îl sprijine în munca sa intelectuală. Căsătoria a adus o stabilitate financiară binevenită și i-a permis lui Max să se concentreze pe cercetarea sa.

Primele lucrări ale lui Weber au fost influențate de preocupările sale pentru politica socială contemporană și pentru problemele economice și juridice ale vremii. În 1888, s-a alăturat Verein für Socialpolitik, o nouă asociație profesională de economiști germani, iar din 1890 a început să studieze problema imigrației poloneze în estul Germaniei. Activitatea sa academică și politică a atras atenția asupra sa și l-a lansat în lumea intelectuală a vremii.

Totuși, sănătatea lui Weber a fost mereu fragilă, iar lupta sa cu bolile mintale și cu depresia l-au marcat pe tot parcursul vieții. Și-a continuat totuși munca și a devenit una dintre figurile cele mai importante în domeniul sociologiei și științelor sociale. Max Weber a murit în 1920, la vârsta de 56 de ani.

1928 - S-a născut Che Guevara

Cunoscut mai ales sub porecla sa Che Guevara sau el Che ori, simplu, Che, Ernesto Guevara a fost un revoluționar argentinian de stânga, medic, autor, diplomat, teoretician militar, lider al regimului comunist cubanez și insurgent sud-american.

S-a născut pe 14 iunie 1928 în oraşul argentinian Rosario. Pe parcursul mai multor ample călătorii efectuate în America Latină între decembrie 1951 şi septembrie 1954 a descoperit marile inegalităţi din regiune şi mizeria în care trăiau milioane de oameni, descoperiri care i-au schimbat viaţa.

În 1955 l-a întâlnit în Mexic pe Fidel Castro, pe care l-a ajutat decisiv să cucerească puterea în Cuba (pe 9 ianuarie 1959) şi să răstoarne regimul condus de Fulgencio Batista.

Pentru meritele sale, Castro i-a conferit lui Guevara gradul de El Comandante, cel mai înalt din cadrul gherilei, iar la 29 de ani, Steaua José Martí, pe care Guevara a purtat-o pe bereta sa neagră. Această imagine a revoluţionarului cu beretă şi stea a devenit celebră în lumea întreagă, datorită fotografului cubanez Alberto Korda, autorul faimoasei fotografii.

În 1959, Che Guevara a devenit comandatul cazărmii La Cabana. Timp de o jumătate de an, între 2 ianuarie şi 12 iunie 1959, acolo au fost executaţi acolo aproximativ 450 de prizonieri, în majoritate politici.

Amintitele execuţii reprezintă una dintre criticile majore la adresa lui Che Guevara, alături de cele legate de concepţiile sale marxiste şi comuniste. În cartea sa „Che Guevara. Viaţa unui mit“, medicul şi jurnalistul bolivian Reginaldo Ustariz, unul dintre puţinii martori care s-au aflat în preajma cadavrului lui Che, după ce acesta a fost executat, vine şi cu explicaţii legate de aceste execuţii, asta după ce a stat de vorbă cu zeci de colaboratori ai lui Che şi martori ai proceselor prizonierilor politici.

„În cazarma La Cabana au fost trimişi la spânzurătoare în urma unor procese publice aproximativ 450 de torţionari şi asasini. Această cifră, deşi impresionantă, este mult inferioară celei de peste 20.000 de morţi ai regimului Batista. O mare parte din presa mondială şi oficialii americani au văzut în Che un bărbat fără suflet, crud, un judecător crud şi nedrept, autor al unui număr important de condamnări din rândul celor 450 de oameni trimişi la moarte. Eu am constatat, inclusiv prin intermediul fotografiilor, că au fost trimişi la moarte torţionarii, oamenii fără scrupule şi sadicii“, spune în cartea sa, „Che Guevara. Viaţa unui mit“, Reginaldo Ustariz (unul dintre puţinii martori care s-au aflat în preajma cadavrului lui Che, după ce acesta a fost executat,

În 1959, Che Guevara a fost numit director al Băncii Centrale a Cubei, iar în1961 a devenit ministrul industriilor. A fost activ în reorientarea economiei cubaneze pe modelul centralizat sovietic.

Che Guevara a pătruns în Bolivia în noiembrie 1966. Plănuia acolo o mişcare de gherilă, când a fost capturat, interogat şi ulterior împuşcat de soldaţii bolivieni pe 9 octombrie 1967, la 39 de ani.

Sfârșitul său dramatic l-a transformat într-o legendă.

1936: s-a născut actorul Cornel Coman

Actorul Cornel Coman s-a născut în anul 1936, în satul Livezile, azi situat în județul Vrancea. A urmat Liceul „Unirea” din Focșani, iar în anul 1963 a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” (IATC), la clasa profesorului Constantin Moruzan.

Și-a început cariera actoricească pe scena „Teatrului de Stat” din Brașov, și a continuat la Teatrul Bulandra din București, potrivit Wikipedia.

A debutat pe marele ecran în 1966 în pelicula „Un film cu o fată fermecătoare” (regia Lucian Bratu, cu Margareta Pâslaru, Ștefan Iordache, Marin Moraru), relevând un stil de joc elegant, calm și destins, care îi va influența ulterior cariera artistică.

A fost unul dintre cei mai solicitați actori români de film, cu roluri de primă mărime, grație înfățișării sale fotogenice, și siguranței gestului dramatic, bogat în tonalități expresive.

Cornel Coman a murit în 1981.

1941: s-a născut compozitorul şi pianistul Vasile V. Vasilache

Cunoscut de prieteni ca Vova, Vasile Vasilache junior a fost fiul reputatului actor, compozitor și comedian român, Vasile Vasilache.

Muzicianul a colaborat cu numeroși textieri printre care: Eugen Rotaru, Andreea Andrei, Victor Brătulescu, Teodor Mazilu, George Mihalache, Angel Grigoriu, Romeo Iorgulescu, Mihai Maximilian, George Vâlcu. A compus pe versuri poeților Nina Cassian, Flavia Buref și Aurel Storin.

A compus 4 melodii pe texte scrise de Margareta Pâslaru.

1946: s-a născut Donald Trump, miliardar, vedetă de televiziune și politician american, al 45-lea președinte al Statelor Unite ale Americii

Donald John Trump împlinește 78 de ani,

Cel de-al 45-lea președinte al Statelor Unite între 2017 și 2021 a fost, înainte de a intra în politică, om de afaceri și de televiziune.

S-a născut și a crescut în Queens, New York. A urmat studiile doi ani la Universitatea Fordham⁠ și a primit o diplomă de licență în economie de la Școala Wharton a Universității din Pennsylvania⁠.

A devenit președintele afacerii imobiliare a tatălui său, Fred Trump, în 1971, pe care a redenumit-o Organizația Trump și și-a extins operațiunile la construirea sau renovarea de zgârie-nori, hoteluri, cazinouri și terenuri de golf.

Mai târziu, a început diverse proiecte secundare, în special prin acordarea de licențe pentru numele său. Trump și afacerile sale au fost implicate în peste 4.000 de acțiuni judiciare de stat și federale, inclusiv șase falimente.

Donald Trump a deținut marca concursurilor de frumusețe Miss Univers din 1996 până în 2015 și a produs și găzduit seria de televiziune de realitate The Apprentice din 2004 până în 2015.

În cursul mandatului său la președinția SUA, Trump a ordonat interzicerea accesului cetățenilor din mai multe țări cu majoritate musulmană în SUA, invocând preocupări de securitate; după provocări legale, Curtea Supremă a confirmat a treia revizuire a politicii.

Donald Trump candidează, anul acesta, pentru un nou mandat la Casa Albă.

Recenta decizia de condamnare a fostului președinte Donald Trump pentru 34 de capete de acuzare referitoare la falsificarea unor documente contabile a creat valuri de emoție în spațiul public american.

1956: s-a născut Gianna Nannini, cântăreață italiană

Compozitoarea și cântăreața rock Gianna Nannini împlinește 68 de ani.

Născută în Toscana, Italia, artista a devenit populara prin cântecele sale Latin Lover, Fotoromanza, Bello e impossibile sau I maschi.

Giannei Nannini are o discografie ce cuprinde 16 albume de studio, patru compilații, fiecare lansat la un interval de aproape 10 ani, dar și discuri single și videoclipuri muzicale.

1958: s-a născut Olaf Scholz, politician german

Olaf Scholz, plitician german, membru SPD, împlinește 66 de ani.

S-a născut pe 14 iunie 1958, la Osnabrück, Germania), iar în 8 decembrie 2021 a devenit cancelarul federal al Germaniei.

Din anul 2018 a fost ministru federal de finanțe și vicecancelar în cabinetul condus de Angela Merkel. Din 2011 până în 2018 a fost primar general al orașului Hamburg. După câștigarea alegerilor federale din 2021 a purtat negocieri cu Verzii și cu FDP pentru constituirea noului cabinet, devenind cancelar al Germaniei la 8 decembrie 2021.

1961: s-a născut Boy George, cântăreț britanic

Boy George (pe numele său real George Alan O'Dowd), membru al trupei Culture Club, s-a născut în 14 iunie 1961, la Eltham, Londra.

I-a plăcut încă din copilărie să se îmbrace extravagant şi să se comporte nonconformist, fapt ce a dus la exmatricularea sa.

Primul său album, „Kissing To Be Clever” (1982) a inclus piesa „Do You Really Want To Hurt Me?”, care a urcat pe primul loc în topurile muzicale din 16 ţări.

În anul următor a lansat albumul „Colour By Numbers”, cu single-ul „Karma Chameleon”, clasat pe primul loc în topurile muzicale din mai multe ţări.

Spre sfârşitul anului 1985 a devenit dependent de heroină.

La sfârşitul anului 1986, după destrămarea trupei Culture Club, George a început o carieră solo, lansând, în 1987, albumul „Sold”.

Unul dintre cele mai importante succese ale artistului de la începutul anilor '90 a fost piesa „The Crying Game” (1992), care a intrat în Top 20 din Statele Unite.

În 1998, trupa Culture Club s-a reunit pentru turneul Big Rewind din America şi, în acelaşi an, a intrat în topurile britanice, cu piesa „I Just Wanna Be Loved”.

1969: s-a născut Steffi Graf, jucătoare germană de tenis

Stefi Graf împlinește 55 de ani.

Fosta jucătoare germană profesionistă de tenis Stefanie Maria Graf a câștigat de 22 de ori marile turnee internaționale de tenis „Grand Slam” care cuprind „Australian Open”, „French Open”, „Wimbledon” și „US Open”.

Pe parcursul a 377 de săptămâni a fost jucătoarea numărul unu de tenis în lume.

În 1988 a câștigat toate cele 4 turnee Grand Slam cât și Jocurile Olimpice.