11 mai: Ziua când a ieșit din fabrică primul autoturism românesc sub licența Renault

Pe 11 mai 1968 a ieșit pe poarta fabricii din Pitești primul autoturism Dacia 1100. Tot pe 11 mai s-a născut pictorul Salvador Dali și a murit actrița Margareta Pogonat.

1904: S-a născut Salvador Dali, pictor, grafician si scriitor spaniol

Reprezentant strălucit al suprarealismului, a realizat ilustratii de carte, costume si decoruri pentru balete si filme. A scris numeroase eseuri si autobiografiile „Viata secreta a lui Salvador Dali” si „Jurnalul unui geniu”.

A plecat la Paris in 1926, unde i-a cunoscut pe Pablo Picaso, Joan Miro, Andre Breton. Tot aici si-a cunoscut viitoarea sotie, Gala Diaconov, pe atunci sotia poetului Paul Eluard.

S-a stabilit apoi la New York, unde a atras atenția nu numai prin opera sa, ci si prin modul excentric in care se manifesta in public. Ultima parte a vietii si-a petrecut-o in localitatea natala, Figueras, unde s-a și stins din viață la 23 ianuarie 1989.

1927: S-a născut regizorul de teatru Constantin Dinischiotu

Constantin Dinischiotu (n. 11 mai 1927, București – d. 19 iunie 2008) a fost un regizor român. A urmat în perioada 1945–1949 cursurile Facultății de Litere și ale Facultății de Drept din București.

Între 1947–1948 a fost regizor tehnic la Teatrul Sărindar al Mariei Filotti, apoi asistent de regie la Formațiile artistice ale Armatei. În perioada 1950–1951 a urmat cursuri de perfecționare la Academia de Film din București.

Asistent de regie, la începutul carierei, la Teatrul Național din Iași (1952–1953), a activat ca regizor și director la mai multe teatre din țară: Teatrul Alexandru Davila din Pitești (1953–1958; 1967–1974), Teatrul din Valea Jiului, Petroșani (1958–1959), Teatrul din Constanța (1959–1967), Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani (1974–1977), Teatrul Fantasio din Constanța (1991–1994), Teatrul din Galați (1995–1996), Teatrul din Reșița (1996–1997), Teatrul Bacovia din Bacău (1999–2000).

În perioada 1977–1994 a fost angajat ca regizor artistic la Radioteleviziunea Română.

1960: Capturarea nazistului Adolf Eichmann de către Mossad

Otto Adolf Eichmann (n. 19 martie 1906, Solingen, Imperiul German – d. 31 mai 1962, închisoarea din Ramla, Israel) a fost un nazist german, cu gradul de Obersturmbannführer-SS.

A organizat și condus Soluția finală – exterminarea a 6 milioane de evrei între anii 1940-1945. În Procesele de la Nürnberg a fost condamnat la moarte în contumacie ca mare criminal de război. Prins de Mosadul israelian a fost rejudecat la un tribunal din Ierusalim, condamnat la moarte prin spânzurare și executat la închisoarea din Ramla.

11 mai 1968: Construcția primului autoturism românesc, Dacia

În urmă cu 57 de ani a început fabricarea primului autoturism românesc. Astfel, între 1978-1972, la Uzina Dacia de la Mioveni a fost produsă Dacia 1100. De asemenea, de menționat este faptul că uzina a fost construită în doar un an și șapte luni.

Autoturismul s-a produs sub licența Renault R8 (versiunea Major), sub numele de Dacia 1100. Acest model de autoturism a fost produs în peste 37.500 de exemplare.

De asemenea, primul autoturism produs a fost dăruit lui Nicolae Ceaușescu.

1981: A murit popularul solit de muzică reggae, Bob Marley

Robert “Bob” Nesta Marley (n. 6 februarie 1945; d. 11 mai 1981) a fost un cântăreț, compozitor, chitarist și activist jamaican.

El este cel mai cunoscut interpret de muzică reggae, și este privit ca un profet al mișcării Rastafari.

11 mai 2013: Peste 50 de persoane au murit în urma unui dublu atentat în orașul turc Reyhanli

În urmă cu 10 ani, în orașul turc Reyhanli a avut loc un dublu atentat. Două vehicule au explodat în fața Primăriei și poștei, iar minimum 52 de persoane au murit și alte 140 au fost rănite.

În urma incidentului, sute de sirieni au părăsit orașul, iar autoritățile turce susțineau că guvernul Siriei ar fi responsabil de atentate.

2014: A murit actrița Margareta Pogonat

Născută la 6 martie 1933, Margareta Pogonat a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București. Aceasta a jucat pe scena Teatrului Național din Iași, Teatrului din Ploiești și Teatrului Notarra din București.

Debutul în cinematografie a avut loc în anul 1957, cu rolul din filmul „Pasărea furtunii”.

Din filmografia sa amintim: „Două lozuri”, „Lumină de iulie”, „Apoi s-a născut legenda”, „Drum în penumbră”, „Zestrea” și „Pistruiatul”.

11 mai 2020: A murit actorul și comediantul Jerry Stiller

Născut la 8 iunie 1927, Jerry Stiller a urmat cursurile Syracuse University şi HB Studio, unde a studiat teatru. A debutat pe Broadway în 1954, în comedia muzicală „The Golden Apple“.

După o lungă perioadă în care a susţinut show-uri alături de soţia lui, Anne Meara, care a murit în mai 2015, Jerry Stiller a devenit celebru la nivel mondial pentru rolul Frank Costanza din „Seinfeld“ şi Arthur Spooner din „The King of Queens“.

În anul 2001, Stiller a fost nominalizat la Grammy pentru albumul „Married to Laughter: A Love Story Featuring Anne Meara“.

Din filmografia sa amintim: „Hot Pursuit /Frumoasa și insula”, „The Independent /Independentul” și „The Heartbreak Kid / Cât durează o căsnicie”.