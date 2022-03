Zelenski i s-a adresat direct lui Biden în discursul său în Congresul american: „Să fii liderul lumii înseamnă să fii liderul păcii”

Preşedintele ucraineani şi-a început discursul cu un apel la ajutorul SUA pentru a opri asediul Rusiei asupra unei ţări care încearcă din răsputeri să reziste şi să-şi apere libertatea. Cum SUA a avut un vis, Ucraina „are o nevoie”.

Principalele idei ale lui Zelenski la începutul discursului:

Timp de 8 ani am rezistat agresiunii ruseşti. Destinul nostru e decis în aceste momente. Ucrainenii vor fi liberi şi capabili să-şi păstreze democraţia. Apărăm dreptul nostru de a ne alege propriul viitor. Ei acţionează impotriva viselor noastre.



Noi avem nevoie de voi acum.





Kiev e sub rachete şi raiduri aeriene. Trăim în teroare zi şi noapte. Cerul nostru s-a transformat într-o sursă a morţii. Avem nevoie de decizia voastră pentru a ne proteja.

Amintiţi-vă de Pearl Harbor, acea teribilă dimineaţă de 7 decembrie când „cerurile voastre erau înnegrite de avioane”. Amintiţi-vă de 11 septembrie, când răul a încercat să transforme oraşele voastre, teritorii independente în câmpuri de bătălie. Când oameni inocenţi erau atacaţi din aer. Aşa cum nu şi-a imaginat nimeni, nu aţi putut să le opriţi. Ţara noastră trece prin acelaşi lucru zi de zi.



„Rusia a atacat nu doar pământul şi oraşele noastre, ci a pornit într-o ofensivă brutală împotriva valorilor noastre, valori de bază ale umanităţii. A aruncat în luptă tancuri şi avioane împotriva libertăţii noastre, împotriva dreptului nostru de a trăi liber în propria ţară, alegându-ne viitorul, împotriva dorinţei noastre de a fi fericiţi, împotriva visurilor noastre, care sunt aceleaşi pe care voi, americanii, le aveţi”, a spus Zelenski.



„‘Am un vis’- aceste cuvinte sunt cunoscute de fiecare dintre voi. Astăzi, pot spune, am o nevoie. Am nevoie să protejez cerul. Am nevoie de decizia ta, de ajutorul tău, ceea ce înseamnă exact acelaşi lucru pentru tine când auzi cuvintele 'Am un vis'”.

Zelenski a făcut din nou apel la impunerea unei zone de interdicţie aeriană în scop umanitar: „Vă cer prea mult?”

i„Trupele ruseşti au lansat deja aproape 1000 de rachete, folosesc drone pentru a ne ucide cu precizie. Este o teroare pe care nu am mai trăit-o de 80 de ani, iar noi cerem un răspuns la această teroare, din partea întregii lumi. Este prea mult să cerem crearea unei zone cu interdicţie de zbor deasupra Ucrainei ca să salvăm oameni? Este prea mult?”



El a spus că, dacă este o cerinţă prea mare, atunci SUA ar putea furniza Ucrainei avioane de luptă şi sisteme de apărare antiaeriană.

„Avioane care pot ajuta Ucraina, ajuta Europa. Ştiţi că ele există şi le aveţi. Dar sunt pe Pământ, nu pe cerul ucrainean. Nu ne apără poporul”.

Zelenki a cerut SUA să facă mai mult, să impună sancţiuni şi să nu mai permită afacerile cu Rusia.

„Doamnelor şi domnilor, prieteni, Ucraina este recunoscătoare Statelor Unite pentru sprijinul acordat, pentru tot ceea guvernul şi poporul vostru au făcut pentru noi (...) Sunt recunoscător preşedintelui Biden pentru implicarea personală şi decizia de a apăra Ucraina şi democraţia în întreaga lume, vă sunt recunoscător pentru rezoluţia împotriva celor care comit crime împotriva poporului ucrainean.

Acum, în cele mai negre timpuri pentru ţara noastră, vă cer să faceţi mai mult: noi pachete de sancţiuni, în fiecare săptămână, până când maşinăria militară rusească se va opri. E nevoie de restricţii pentru toţi cei pe care se bazează acest regim nedrept. Propunem ca SUA să îi sancţioneze pe toţi politicienii din Federaţia Rusă care rămân în birourile lor şi nu rup legăturile cu cei care sunt responsabili pentru agresiunea împotriva Ucrainei. (...) Toate companiile americane trebuie să părăsească piaţa din Rusia, imediat, pentru că este inundată cu sângele nostru”, a adăugat Zelenski.



Zelenki şi-a încheiat discursul adresându-se în engleză preşedintelui american Joe Biden pe care l-a numit „lider al păcii”.

Zelenski a spus că, în calitate de lider al poporului şi naţiunii sale, responsabilitatea lui este să oprească uciderea civililor.

„Mă adresez preşedintelui Biden: Tu eşti liderul naţiunii, a naţiunii tale măreţe. Îţi doresc să fii liderul lumii. A fi liderul lumii înseamnă să fii liderul păcii”, a spus Zelenski.

„Astăzi nu mai este ajuns să fii liderul naţiunii, trebuie să fii liderul lumii, iar asta înseamnă să fii liderul păcii. Pacea în ţara ta nu mai depinde doar de tine şi de poporul tău, ci de cei de lângă tine, de cei puternici. Puternic nu înseamnă slab. Puternic presupune să fii curajos şi gata să lupţi pentru viaţa cetăţenilor tăi şi a cetăţenilor lumii. Pentru drepturile omului, pentru libertate, pentru dreptul de a trăi decent şi a muri când îţi va veni vremea, şi nu când doreşte altcineva, vecinul tău.”

Ucrainenii apără Ucraina şi valorile Europei şi ale lumii, a adăugat el.