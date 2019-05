VIDEO Un meteorolog american a supravieţuit unei întâlniri extreme cu o tornadă

Timmer a pornit la drum, vineri, cu gândul de a intercepta o tornadă în vehicului său Dominator 3 şi până seara bărbatul avea să se întâlnească cu o tornadă la vest de McCook, în statul Nebraska.





„Nu am putut să mă întorc la maşină şi nu puteam s-o văd, aşa că m-am întors cu spatele la vânt şi am sperat să trec cu bine peste experienţă“, a spus Timmer.





În timp ce vârtejul cobora, Timmer abia dacă putea să vadă la câţiva metri în faţă din cauza prafului.

„Tocmai am interceptat o tornadă pe jos“, a strigat Timmer după ce vârtejul i-a trecut pe deasupra capului.





Timmer a rămas acoperit de praf şi pâmântm, la fel ca şi interiorul vehiculului său, din cauza portierelor rămase deschise.

Acum trei ani, Timmer a obţinut imagini spectaculoase foarte aproape de o tornadă puternică care a avut loc în Wray, Colorado. Filmuleţul cu vârtejul imens a făcut senzaţie online, devenind virale şi fiind subiect de ştiri pe nenumărate site-uri.





În trecut, Timmer a recunoscut riscul la care se expun cei care urmăresc astfel de fenomene. „Viaţa este incredibil de fragilă. Sper ca cei care fug după tornade să practice acest hobby gândindu-se la siguranţa lor“.

