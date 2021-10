Un grup de experţi independenţi afirmă că l-au identificat pe „Zodiac”, criminalul în serie care îngrozea California acum 50 de ani. Reacţia FBI

„Zodiac” obişnuia să împuşte cupluri tinere oprite cu maşina în locuri ferite de ochii lumii. În două cazuri, s-a apropiat de maşină şi a tras din exterior. Într-un alt caz, i-a legat pe tinerii îndrăgostiţi, a discutat cu ei pe îndelete, după care i-a înjunghiat. Mărturisirea aparţine băiatului care a supravieţuit.

Miercuri, un grup de 40 de experţi, foşti detectivi, ofiţeri FBI şi jurnalişti, afirmă că au rezolvat misterul legat de identitatea lui „Zodiac”. Potrivit lor, ucigaşul se numeşte Gary Francis Poste, un fost soldat al US Air Force decedat în 2018.

This is supposedly the evidence the so-called ‘Case Breakers’ used to determine Gary Post was the #Zodiac… a photo of Poste with scars on his forehead that match the scars on a sketch of the Zodiac. Not exactly a smoking gun pic.twitter.com/VDKsWQzIH7