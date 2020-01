Trump avertizează că va lovi 52 de obiective în Iran „într-o clipită” dacă vor fi lansate atacuri de răzbunare

Donald Trump a postat sâmbătă o serie de tweeturi de avertisment adresate Iranului după ce Casa Albă a informat Congresul cu privire la operaţiunea de ucidere a comandantului miliar iranian Quasem Soleimani, care a avut loc joi.

Postările lui Trump vin în contextul unor discuţii intense ale armatei şi serviciilor de informaţii cu privire la momentul în care Iranul poate contrataca – dacă e vorba de zile sau săptămâni, a declarat un oficial familiar cu dezbaterile.

Tot sâmbătă, Departamentul pentru securitate domestică a emis o avertizare cu privire la potenţiale atacuri iraniene, inclusiv unele de natură cibernetică.

AFP relatează că miliţia Kataib Hezbollah, cea mai radicală facţiune pro-iraniană a coaliţiei irakiene Hashd al-Shaabi, a avertizat sâmbătă forţele de securitate irakiene să se îndepărteze "la cel puţin 1.000 de metri" de bazele în care se află militari americani.

"Forţele de securitate trebuie să se depărteze de bazele americane la o distanţă de cel puţin 1.000 de metri începând de duminică, ora 17.00", a transmis miliţia la un post de televiziune.

„Iranul se arată foarte curajos când spune că va lovi obiective ale SUA ca răzbunare că am scăpat lumea de liderul lor terorist”, scrie Trump în prima postare,

vom lovi în 52 de locuri din Iran (echivalentul celor 52 de ostatici americani luaţi de Iran cu mulţi ani în urmă), între care unele de foarte înalt nivel, importante pentru Iran şi cultura iraniană”, astfel că să se considere avertizat, „dacă atacă americani sau facilităţi americane…Iranul însuşi va fi lovit într-o clipită, zdrobitor”, a scris Trump.

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!