Este şi extrem de gravă deoarece ridică un semn foarte serios de întrebare asupra validităţii, corectitudinii şi relevanţei sistemului de vot prin corespondenţă, atât de larg folosit în SUA şi în întreaga lume.

În fine, afirmaţia că „există ZERO şanse ca votul prin corespondenţă să fie altceva decât fraudulos“ - fără o dovadă, fără o referinţă fie şi generală la informaţii certe verificate de FBI şi transmise Departamentului de Justiţie - nu face decât să ridice un uriaş dubiu asupra rezultatelor tuturor alegerilor din SUA (dar şi din ansamblul lumii libere şi democratice). Ceva mai grav şi care să poată avea implicaţii uriaşe politice eu nu am mai auzit, mai ales că Trump indică posibilitatea unor acţiuni ilegale cum ar fi „tipărirea de buletine false şi semnate ilegal“, asta înainte să-l atace pe guvernatorul Californiei pe care-l acuză că ar distribui buletine de vot către milioane de cetăţeni, indicându-le „cu cine să voteze“. Asta, dacă ştiu bine cum stau lucrurile, nu este numai o infracţiune federală în SUA, ci este un delict dintre cele mai grave şi pedepsit ca atare de către toate sistemele de justiţie ale lumii.





There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

....living in the state, no matter who they are or how they got there, will get one. That will be followed up with professionals telling all of these people, many of whom have never even thought of voting before, how, and for whom, to vote. This will be a Rigged Election. No way! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

Există ZERO şanse ca buletinele de vot prin corespondenţă să nu fie altceva decât frauduloase...Guvernatorul din California trimite buletine de vot la milioane de persoane. La toate persoanele care trăiesc în acel stat, oricine ar fi sau cum au ajuns acolo, vor primi un asemenea buletin de vot. Această operaţiune va fi urmată de profesionişti care vor spune tuturor acestor oameni, dintre care mulţi nici nu s-au mai gândit mai înainte să voteze, cum anume şi pentru cine să voteze. Va fi vorba despre alegeri trucate. Nu se poate întâmpla asta

Delegitimarea pricipiului votului prin corespondenţă este o decizie politică pe care o putem discuta oricând ca parte a pre-campaniilor electorale şi a începutului acţiunilor de diabolizare a adversarilor politici, deveniţi din ce în ce mai mult duşmani care trebui nimiciţi. Numai că, de data asta, este vorba despre acuzaţii cu caracter penal care, în mod normal, ar trebui să ducă la autosesizarea celor de la FBI care să verifice faptele şi să stabilească dimensiunea locală sau naţională a pericolului şi să spună dacă au descoperit existenţa unei intenţii de complot în vedere realizării de acţiuni care să ducă la influenţarea sau modificarea rezultatelor doar în Statul California sau dacă nu cumva este vorba despre o posibilă conspiraţie naţională îndreptată împotriva şanselor lui Trump de a câştiga un nou mandat prezindenţial.

Discuţia degenerează şi devine subiect de relatări ale presei internaţionale în momentul în care cei de la Twitter decid să afişeze un mesaj de atenţie destinat utilizatorilor acestei reţele sociale, semnalând că este vorba despre „informaţii potenţial mincinoase asupra procesului de vot şi rugând pe cei interesaţi să obţină mai multe date pe acest subiect“, aşa cum a declarat un purtător de cuvând al companiei.

Trump reacţionează în stilul impetuos care-i este propriu şi merge cu mult mai departe, acuzând Twitter de „interferenţă în alegerile prezidenţiale“: „spun că declaraţia mea privind votul prin poştă este incorectă, bazându-se pe analiza veridicităţii faptelor făcută de cei de la Ştirile False CNN şi Amazon Washington Post“.





.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

Se deschide acum nu numai discuţia cu profundă relevanţă judiciară (foarte aproape de ancheta privind interferenţele ruseşti), ci şi o bătălie pentru ceea ce înseamnă posibilitatea sau imposibilitatea verificării de către reţelele sociale a acurateţei unei informaţii prin sistemul fact checking, chestiune devenită de mare actualitate după ce Facebook a anunţat decizia sa de a nu verifica veridicitatea spuselor unui om politic, spre deosebire de Twitter care a rezolvat o parte dintre probleme prin interzicerea mesajelor publicitare cu caracter politic, anunţând în plus că va merge până la eliminarea unor mesaje dovedite mincinoase sau provocatoare.



Dacă vă interesază să aprofundaţi problema fraudării votului în SUA, aveţi la finalul articolului o excelentă operaţiune de dezmembrare a mitului creat pe tema respectivă. În rest, să aşteptăm luna noiembrie.

P.S. În rest, oare să fie aceasta o discuţie relevantă şi pentru legislatorii noştri, dacă vor primi un imbold în acest sens atunci când va trebui?