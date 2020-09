Rezerva Federală a SUA a lăsat dobânzile aproape de zero şi a promis că acestea vor rămâne aşa ani de zile

Fed a anunţat acestă schimbaare de politică monetară luna trecută, obiectivul fiind compensarea anilor cu inflaţie scăzută şi susţinerea economiei să creeze locuri de muncă o perioadă cât mai lungă posibil. Doi membri ai consiliului de politică monetară au fost nemulţumiţi, unul că politica nu merge suficient de departe, iar altul că a mers prea departe.





Fed a mai anunţat într-un comunicat că a început tranziţia politicii de la stabilizarea pieţelor finnciare la stimularea economiei.





Banca centrală va continua achiziţiile actuale de obligaţiuni guvernamentale cel puţin la nivelul actual de 120 de miliarde de dolari pe lună, dar a descris obiectivul ca făcând parte din asigurarea unor condiţii financiare flexibile în viitor.





Noul coronavirus ”provoacă greutăţi umane şi economice extraordinare. Rezerva Federală este hotărâtă să utilizeze toate instrumentele aflate la dispoziţia sa pentru a susţine economia Statelor Unite în această perioadă dificilă”, arată comunicatul instituţiei.





Noile previziuni economice publicate împreună cu comunicatul arată că dobânzile vor rămâne neschimbate cel puţin până în 2023 şi că inflaţia nu va depăşi 2% în această perioadă.





Reprezentanţii Fed anticipează că economia americană se va contracta cu 3,7% în acrst an, cu mult sub scăderea de 6,5% prognozată în iunie. Rata şomajului, care în august a atins 8,4%, ar urma să scadă la 7,6% la sfârşitul acestui an.