Povestea Sarei Luchian, românca din proiectul Hyperloop care e pe cale să revoluţioneze transportul în comun

Tânăra a explicat că a vizitat România în urmă cu câţiva ani şi că este legată de rădăcinile ei româneşti.

„Părinţii mei sunt amândoi români, au fost ingineri şi au emigrat în Statele Unite cu doar câţiva ani înainte ca eu să mă nasc. Am crescut vorbind engleza şi urmând cursurile şcolilor de aici, dar m-am simţit întotdeauna foarte legată de originile mele româneşti şi de strămoşii mei. Chiar am vizitat România acum câţiva ani. Cred că inovaţia la care lucrăm se va putea aplica peste tot în lume, aşa că nu cred că e doar o realizare americană, e una internaţional”, explică Sara Luchian pentru Digi24.

Întrebată dacă istoricul părinţilor i-au influenţat în vreun fel cariera, Sara e explicat că a primit pasiunea pentru inginerie de la mama sa.

„Aşa cum spuneam, părinţii mei au fost ingineri. În tinereţe, mama şi-a dorit să fie astronaut sau mai bine zis, cosmonaut. Nu a reuşit să-şi îndeplinească visul, a devenit inginer. Poate n-a ajuns la stele, dar a ajuns aici, ceea ce mi-a permis mie să am la dispoziţie o mulţime de oportunităţi. Am fost întotdeauna încurajată să mă interesez de ştiinţă, tehnologie, inginerie, matematică. M-am opus oarecum. Eu am o diplomă în psihologie şi afaceri, ceea ce mi-a oferit o pregătire temeinică pentru partea de experienţă a pasagerilor, dar am avut întotdeauna o afinitate pentru inginerie pentru că iată-mă, în mod neaşteptat, la o companie unde sunt înconjurată de ingineri. Şi faptul că apreciez diferite culturi, şi locul de unde vin părinţii mei m-a ajutat să înţeleg că trebuie să caut soluţii potrivite pentru toată lumea şi să mă extrag un pic din modul de abordare stric american şi să mă gândesc cum putem face întreaga lume un loc mai bun. Cred că toate acestea au contribuit la felul în care mi-am ales drumul în viaţă”, a adăugat aceasta.

Tânăra a vorbit apoi şi despre proiectul la care lucrează , subliniind că, alături de echipa din care face parte, caută soluţii de transport care să răspundă nevoilor actuale.

„Dacă rămânem doar la vechile mijloace de transport, vom continua să ne lovim de aceleaşi probleme: aglomeraţie, trafic, poluare. Noi căutăm o soluţie care să răspundă nevoilor secolului XXI. Scopul nostru e să legăm oraşele ca într-o uriaşă reţea de metrou. Nu vrem să înlocuim toate celelalte mijloace de transport, dar vrem să îmbunătăţim felul în care avem acces unul la celălalt, la familie, la locuinţe ieftine şi educaţie şi servicii medicale de calitate şi aşa mai departe”, a mai relatat Sara Luchian.