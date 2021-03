Lista membrilor Mişcării Patriote Trei Procente, între care poliţişti şi militari, scursă pe internet. Mărturiile celor afectaţi

Grupul are însă şi membri din toate categoriile sociale şi de vârstă, şi anume femei şi bărbaţi cu vârste între 20 şi 70 de ani din toată SUA.





Experţii spun că lista dezvăluie amploarea grupurilor politice radicale ale miliţiilor şi a aşa-numitei „Mişcări Patriote”, care a pătruns în mainstreamul public în era Trump şi dincolo de ea.





Mişcările miliţiei au intrat în atenţia publică mai ales după atacul din ianuarie asupra Capitoliului american ,când o mulţime de susţinători ai lui Trump, între care membri ai unor diferite grupuri extremiste de dreapta, s-au filmat în birouri ale congresmenilor, pe holuri şi în Senatul SUA.





Potrivit The Guardian, care a discutat cu mai mulţi oameni de pe lista scursă în spaţiul public, site-ul conţinând un registru de nume, numere de telefon, fotografii şi istoric a fost înfiinţat de grupul Mişcării Patriote, afiliat cu mişcarea mai largă Trei Procente.





Activiştii Mişcării Patriote au colectat datele şi le-au postat pe un site de arhivare pe Internet.

Unul din activiştii care a descoperit scurgerea de date şi care a rămas anonim din motive de siguranţă, a spus că o extensie prost configurată pe site-ul Wordpress a expus baza de date, care a putut fi accesată printr-o tehnică de căutare simplă, confirmată de publicaţia britanică.





O mare parte din listă conţine persoane cu experienţă îndelungată în forţele armate americane, iar unii dintre ei sunt încă în serviciul activ.





Unul dintre ei este sergentul principal Andrew Holloway Selph care asigură controlul de calitate pentru avioanele de luptă ale Forţelor Aeriene americane la baza din Hill în apropriere de Ogden, Utah şi face parte din serviciile de veterani de 20 de ani. El a fost identificat de Daily Dot ca persoană de contact pentru Oath Keepers (Păstrătorii Jurământului), un alt grup de dreapta al mişcării Patriote şi unul dintre grupările implicate în organizarea revoltei de la Capitoliu.





Un altul este fondatorul grupului, în 2019, Scott Seddon, un soldat în rezervă - el face parte din mai multe grupuri de tip Trei Procente care au apărut după alegerea preşedintelui Barack Obama. El mărturisea unui jurnalist că s-a alăturat acestor grupuri „din teamă”.





Alţi membri sunt foşti sau actuali ofiţeri de poliţie sau militari - între care şi un adjunct de poliţie în rezervă din Texas, cu o lungă carieră în poliţie şi forţele aeriene. Este vorba de Phillip Whitehead, 61 de ani, din Prescott Valley, Arizona, comandantul Legiunii Americane din Texas. Potrivit biografiei sale publicate pe site, are şase ani în armată, în anii 80, şi 34 de ani în forţele de aplicare a legii, în poliţie, biroul şerifului şi patrula vamală a SUA.





Într-un interviu telefonic pentru The Guardian, acesta a criticat liderii naţionali ai Patrioţilor Americani Trei Procente (PA3%) pentru a fi încălcat viaţa privată a membrilor, declarându-se „consternat” de faptul că informaţiile sale personale au ajuns publice de pe acel site. El a spus că este „sergent la arme şi comandant zonal” pentru sucursala din Arizona a grupului.





Whitehead a explicat că nu şi-a completat un profil pe site şi că datele au fost luate de la instituţiile la nivel de stat pentru a alcătui o bază de date a membrilor, care să servească drept „mijloc de a contacta organizaţia şi probabil ca instrument de recrutare”.





Declaraţia sa a fost confirmată de un ofiţer din armata americană care a spus că el a participat la o singură întâlnire a grupului cu ani în urmă şi nu înţelege cum de datele sale au fost puse pe site.





„Mulţi dintre noi suntem foşti militari sau din forţele de aplicare a legii. Unii dintre noi au acces înalt de securitate. Scurgerea m-a pus în pericol pe mine şi pe familia sa”, a spus Whitehead, precizând că grupul „nu este o miliţie”, ci scopul lui este să funcţioneze ca „protectori ai comunităţii la cererea autorităţilor locale”. El s-a folosit de prilej pentru a denunţa „ieşirile” liderului naţional al grupului, Seddon, pe un forum public, Facebook: „Nu-mi place comportamentul lui public, nu cred că astea sunt principiile organizaţiei”.





Devin Burghart, vicepreşedinte al institutului pentru Cercetare şi Educaţie privind Drepturile Omului, care urmăreşte grupurile militante extremiste de dreapta, a clarificat faptul că PA3% este „unul din tentativele timpurii de a construi o reţea naţională de grupuri Trei Procente” şi că au avut succes în recrutările pe Facebook.





Totuşi, în pofida faptului că „au o structură paramilitară şi ideologie de dreapta”, acestea sunt centrate mai mult pe acţiune decât pe ideologie, ţinând exerciţii militare şi fiind agenţi de pază în timpul protestelor, inclusiv cele recente ale Black Lives Matter.





Burghart spune că „veteranii miliari implicaţi ăn grupuri paramilitare de dreapta nu doar că îşi încalcă jurămintele, ci ameninţă democraţia şi securitatea naţională americană”, în măsura în care există un număr mare de veterani „antrenaţi să folosească forţa letală peste hotare şi care acum îşi îndreaptă aceste tehnici asupra americanilor la ei acasă ân scopuri politice”.





Totuşi alţi membri au profesii comune, sunt apicultori, experţi IT sau au doctorate în domenii specializate. Este exemplul lui John P Balog, din New York, care are un doctorat în fizică medicală şi are o firmă de consultanţă pentru pacienţii cu cancer.





El spune că gruparea este o „societate secretă”, iar site-ul funcţionează de câţiva ani. El a explicat că natura secretă este dată de faptul că „mulţi din ţară nu ne împărtăşesc valorile” descrise de el drept „conservatorism hardcore”.





Alţi membri au istoric bogat de alăturare la grupuri multiple de Facebook, asociate cu mai multe grupări de miliţii locale sau mişcări patriote legate de grupul principal.





Detaliile personale ale 500 de membri au ajuns publice de pe acel site care nu mai este online din 2 februarie, când a fost descoperită scurgerea de date.