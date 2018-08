Haos la Casa Albă? „Fake News“, răspunde Trump

”Fake News (...) adoră să vobească despre haos la Casa Albă, deşi ştiu bine că nu e haos, ci doar o «maşină bine unsă» cu piese înlocuibile!”, a scris el Twitter.

Obiectul atacului prezidenţial? Un articol din New York Times (NYT) potrivit căruia fiica sa Ivanka şi ginerele său Jared Kushner au jucat un rol în plecarea anunţată miercuri a avocatului Casei Albe Don McGahn..

”Ei n-au NIMIC a face” cu asta, a replicat el, după o serie de tweet-uri în care desemnează încă o dată presa drept ”inamicul poporului”.

Ivanka Trump & Jared Kushner had NOTHING to do with the so called “pushing out” of Don McGahn.The Fake News Media has it, purposely,so wrong! They love to portray chaos in the White House when they know that chaos doesn’t exist-just a “smooth running machine” with changing parts! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2018

The hatred and extreme bias of me by @CNN has clouded their thinking and made them unable to function. But actually, as I have always said, this has been going on for a long time. Little Jeff Z has done a terrible job, his ratings suck, & AT&T should fire him to save credibility! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2018

What’s going on at @CNN is happening, to different degrees, at other networks - with @NBCNews being the worst. The good news is that Andy Lack(y) is about to be fired(?) for incompetence, and much worse. When Lester Holt got caught fudging my tape on Russia, they were hurt badly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2018

I just cannot state strongly enough how totally dishonest much of the Media is. Truth doesn’t matter to them, they only have their hatred & agenda. This includes fake books, which come out about me all the time, always anonymous sources, and are pure fiction. Enemy of the People! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2018

Rotaţia în rândul cercului apropiat al preşedintelui primei puteri a lumii nu are - în sine - nimic excepţional - cu cât presiunea este mai puternică, cu atât explozia este mai mare.

Însă frecvenţa plecărilor - de bună voia sau cu forţa -, condiţiile uneori rocamboleşti ale anunţării lor şi reacţiile post-factum ale anumitor ”exilaţi” consolidează imaginea unui preşedinte furtunos, care apreciază prea puţin dezbaterea în contradictoriu şi vocile discordante.

În mijlocul verii, una dintre consilierele sale, Omarosa Manigault Newman, al cărei rol exact a fost mereu dificil de precizat, şi-a reglat conturile printr-o carte cu cel care a făcut-o celebră mulţumită emisiunii sale de reality-show "The Apprentice".

Preşedintele Statelor Unite i-a răspuns printr-o salvă de insulte pe Twitter despre această ”nebună” care ”n-a ajuns niciodată nicăieri”.

ROLUL NATIONAL ENQUIRER

În această atmosferă de neîncredere şi sfidare, consilierii apropiaţi preşedintelui întâmpină adesea dificultăţi în a explicita, argumenta sau dezvolta tweet-urile prezidenţiale.

Un fapt revelator este acela că punctul de presă zilnic al purtătorului de cuvânt al Executivului practic a dispărut.

Pe fundal, o serie de anchete în curs, mai ales a procurorului special Robert Mueller privind amestecul rus în alegerile prezidenţiale, otrăvesc "West Wing", care trăieşte în ritmul dezvăluirilor.

Potrivit NYT, Donald Trump şi avocatul său personal Michael Cohen, care tocmai s-a întors spectaculos împotriva fostului său client, au construit eşafodajul unui proiect prin care să se ferească de orice scandal.

În timpul campaniei din 2016, cei doi au intenţionat să cumpere toate informaţiile sensibile adunate din anii '80 despre magnatul newyorkez şi deţinute de către tabloidul National Enquirer. Cei doi nu şi-ar fi dus însă niciodată până la capăt intenţiile, potrivit ziarului.

Ziarul de scandal aparţine grupului de presă American Media, deţinut de către David Pecker, un vechi prieten al magnatului în domeniul imobiliar.

Pecker a acceptat, potrivit presei americane, în schimbul unei imunităţi, să coopereze cu anchetatorii în dosarul plăţilor efectuate către două presupuse amante ale lui Donald Trump cu scopul de a le cumpăra tăcerea.

National Enquirer a acceptat să cumpere exclusivitatea versiunii uneia dintre ele, playmate Karen McDougal, cu 150.000 de dolari.

Preşedintele american ar putea să prezinte versiunea sa cu privire la fapte joi seara, într-un mediu pe care-l apreciază în mod deosebit - ambianţa supraîncinsă a unui miting de campanie.

Will be going to Evansville, Indiana, tonight for a big crowd rally with Mike Braun, a very successful businessman who is campaigning to be Indiana’s next U.S. Senator. He is strong on Crime & Borders, the 2nd Amendment, and loves our Military & Vets. Will be a big night! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2018

Aşteptat la Evansville, în Iowa, el a preconizat o ”mare seară” în faţa unei ”mari mulţimi”.