Fotografie de etapă în alegerile din SUA. Trump câştigă Alaska. Biden conduce, "în prelungiri", cu scorul de 279 la 217

Preşedintele american în exerciţiu Donald Trump este creditat miercuri ca învingător în alegerile prezidenţiale de la 3 noiembrie în Alaska de către Institutul Edison Research, însă cei trei mari electori ai acestui stat care-i revin nu modifică rezultatul alegerilor, iar democratul Joe Biden rămâne în continuare preşedintele-ales al Statelor Unite, relatează Reuters.

Un candidat este necesar să obţină votul a cel puţin 270 din cei 538 de mari electori în Colegiul Electoral – care urmează să-l desemneze la 14 decembrie pe viitorul locatar al Casei Albe.

În acest stadiu, Joe Biden a obţinut 279 de mari electori, iar Donald Trump 217. Miliardarul republican refuză însă să recunoască victoria adversarului său democrat.

Edison Research anunţă totodată că senatorul republican Dan Sullivan a fost reales în Alaska – o victorie care ar putea fi hotărâtoare în lupta în vederea deţinerii majorităţii în Camera superioară a Congresului.

În acest stadiu, Partidul Republican ar urma să deţină 50 de mandate de senator în viitorul Congres, iar Partidul Democrat 48.

Însă în Georgia sunt în joc două mandate – iar un tur doi urmează să aibă loc la 5 ianuarie. Un singur succes le-ar fi de ajuns republicanilor să-şi păstreze majoritatea în Senat şi să complice sarcina lui Joe Biden mai ales în probleme legate de sănătate şi în lupta împotriva modificrilor climatice. Dacă democraţii obţin ambele victorii în Georgia, Senatul se va afla la egalitate perfectă între cele două tabere. Votul de departajare îi va reveni, atunci, viitoarei vicepreşedinte Kamala Harris.

GEORGIA (16 electori) va renumăra manual toate voturile

Joe Biden şi Donald Trump sunt cap la cap, dar candidatul democrat a preluat conducerea la sfârşitul săptămânii trecute. Potrivit ultimelor estimări de la Edison Research, preşedintele ales deţine 49,5% din voturi faţă de 49,2% pentru preşedintele în funcţie, după ce s-a numărat 99% din voturi. Autorităţile din Georgia au anunţat că vor trece la renumărarea manuală a tuturor buletinelor de vot de la alegerile prezidenţiale de la 3 noiembrie, dat fiind că diferenţa între candidatul democrat Joe Biden şi preşedintele în funcţie, republicanul Donald Trump, a fost de doar 14.111 voturi, a anunţat miercuri cea mai înaltă oficialitate electorală a acestui stat, transmit Reuters.

„Matematic, trebuie operată o renumărare completă, manuală, a tuturor (buletinelor) în fiecare comitat pentru că diferenţa este atât de mică. Aceasta va ajuta la construirea încrederii”, a declarat secretarul de stat al Georgiei, Brad Raffensperger, într-o conferinţă de presă. „Vrem să începem această renumărare înainte de sfârşitul săptămânii“, a adăugat el.

Raffensperger a menţionat că în Georgia au fost exprimate în jur de 5 milioane de voturi. „Această competiţie are semnificaţie naţională, importanţă naţională, înţelegem acest lucru“, a adăugat el. Biden nu are nevoie de voturile electorale din Georgia pentru a câştiga aceste alegeri. El a depăşit pragul necesar de 270 de voturi electorale prin victoria anunţată de mass-media sâmbătă dimineaţa în Pennsylvania. Rezultatul din Georgia ar putea câştiga în importanţă dacă şi în alte state ar avea loc o răsturnare de scor, ceea ce este foarte puţin probabil. Raffensperger a mai spus că va investiga toate acuzaţiile de fraudă electorală, deşi nu a semnalat că ar exista dovezi despre nereguli pe scară largă.

CAROLINA DE NORD (15 electori)

După numărarea a 98% din voturile estimate, Donald Trump îşi păstrează avansul în faţa rivalului său democrat, cu 50% din voturi faţă de 48,7% pentru Joe Biden, potrivit proiecţiilor Edison Research.

ARIZONA (11electori)

Joe Biden rămâne în frunte, dar preşedintele în funcţie continuă să spere, chiar dacă scorul este de (49,4% la 49,0%), iar AP şi Fox consideră că Arizona este luată de Joe Biden.

STATE CÂŞTIGATE DE JOE BIDEN

California, Colorado, Connecticut, Delaware, Districtul Columbia (Washington), Hawaii, Illinois, Maine (3 electori), Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska (1 elector), Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, statul Washington şi Wisconsin.

STATE CÂŞTIGATE DE DONALD TRUMP

Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina de Sud, Dakota de Nord, Dakota de Sud, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine (1 elector), Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska (4 electori), Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Virginia de Vest şi Wyoming.

Trump încearcă să blocheze certificarea rezultatelor scrutinului în Michigan

Echipa de campanie a candidatului republican Donald Trump a anunţat că va iniţia un proces în Michigan, solicitând ca rezultatele alegerilor prezidenţiale din acest stat să nu fie certificate până nu se poate verifica dacă voturile au fost exprimate legal. Acesta este cel mai recent dintr-un şir de procese intentate de echipa de campanie a preşedintelui în exerciţiu într-un efort de a menţine vie speranţa obţinerii unui al doilea mandat, după ce sâmbătă fostul vicepreşedinte democrat Joe Biden a devenit preşedinte ales. Experţii juridici consideră însă că aceste litigii au şanse slabe să schimbe rezultatul alegerilor.

Echipa de campanie a lui Trump, precum şi Partidul Republican au înaintat deja circa zece plângeri – unele retrase între timp – în mai multe state federale prin care denunţă nereguli în procesul electoral. Dar chiar dacă unele dintre acestea ar avea un rezultat favorabil candidatului republican, el foarte greu ar mai putea întoarce deznodământul scrutinului. Pentru a câştiga alegerile prin acţiuni judiciare, Trump trebuie să răstoarne rezultatul în mai multe state (Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona) unde Biden a fost declarat câştigător sau conduce în timp ce continuă numărarea voturilor.