FOTO Cum arată insulele private din Caraibe, numite de localnici „insulele orgiei”, ale agresorului sexual Jeffrey Epstein

În 1998, Epstein a cumpărat Little St. James, o insulă privată de peste 29 de hectare în Insulele Virgine, pentru suma de 7,95 de milioane de dolari. Insula este numită de localnici „Insula pedofilului” sau „Insula orgiilor”, potrivit Los Angeles Times.

Lângă Little St. James se află cea de-a doua insulă privată a lui Epstein, Great St. James. El a achiziţionat-o pe aceasta din urmă în 2016, pentru o sumă de 18 milioane de dolari.

New York Magazine a scris că Epstein plănuia să construiască un complex pe insulă, dar lucrul a fost oprit pe în decembrie, pentru că nu erau respectate normele de mediu.

Vanity Fair a raportat, citându-i pe localnici, că miliardarul american aducea frecvent fete minore pe insulă, cu avionul său privat. Little Saint James include cinci proprietăţi : un complex de vile, o bibliotecă, o sală de cineva, o clădire pentru băi şi o cabană cu piscină. Potrivit New York magazine, există şi o „lagună cu flamingo” pe insulă.

Reşedinţa principală şi complexul se află în partea de nord-est a insulei şi două case pentru oaspeţi în cele de nord-vest şi sud-est. Vila are o culoare turcoaz aparte.

De asemenea, pe insulă se află şi o structură asemănătoare unui templu, care are câteva caracteristici bizare. Printre ele se numără şi o uşă care pare să-i blocheze pe oamenii care se află înăuntru, scrie Business Insider. Se pare că insula era reşedinţa principală a miliardarului.

În anul 2000, Epstein a înfiinţat Fundaţia Jeffrey Epstein al VI-lea pe Little St. James . Pe website-ul său scrie că fundaţia a donat 35 de milioane de dolari Universităţii Harvard, ajutând la lansarea Programului pentru Dinamică Evolutivă. Însă Vox a transmis că o sursă apropiată de contribuţie a spus că suma donată a fost de fapt mult mai mică – 6,5 milioane de dolari. Fundaţia ar fi susţinut oameni de ştiinţă ca Stephen Hawking, Martin Nowak, Gregory Benford şi Marvin Minsky.

Insula Great St. James are peste 66 de hectare şi Epstein a achizionat-o în 2016 pentru 18 milioane de dolari. Înainte ca lucrările pentru construirea unui complex să fie oprite din cauza nerespectării regulilor de mediu, Epstein voia să includă în proiect un amfiteatru şi un „birou şi piscină sub acvatice”, potrivit Virgin Islands Daily News.

Epstein deţine şi alte proprietăţi rezidenţiale de lux: o vilă în Manhattan, o proprietate în Palm Beach, o fermă în New Mexico şi un apartament în Paris.

Vila miliardarului din Manhattan a fost estimată de către Departamentul de Finanţe al oraşului New York la 56 de milioane de dolari, la începutul acestui an. Proprietatea din Palm Beach valorează 12 milioane de dolari, iar ferma din New Mexico a fost cotată la peste 18 milioane de dolari în 2013. Despre apartamentul din Paris nu există detalii publice.

