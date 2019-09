Facebook închide pagini pro-Trump care ar fi fost controlate din Ucraina

Gigantul în domeniul tehnologiei a anunţat marţi, într-un e-mail, că a retras de pe platforma sa pagina ”I Love America” (”Iubesc America”), dar şi alte pagini similare, ”din cauza unor încălcări ale regulilor noastre cu privire la spam şi conturi false”.

”Continuăm să anchetăm cu privire la alte posibile infracţiuni”, precizează reţeaua.

DEZINFORMARE

O anchetă publicată luni pe site-ul ”Popular Information”, considerat de stânga, a dezvăluit că această pagină aparţinea comunicatorului ucrainean Andrii Ziuzikov şi că pe ea se afla un număr considerabil de ”postări” de dezinformare.

Mesajele mergeau de la postări anodine ca ”toată lumea ar trebui să respecte steagul nostru american” la declaraţii mincinoase, inclusiv una cu privire la Hillary Clinton, care afirmă că ea a vândut accesul la e-mailurile sale unor guverne străine.

Facebook nu a stabilit legături între această pagină şi eventuali actori guvernamentali.

TENTATIVE DE AMESTEC STRĂIN

Reţeaua de socializare este supusă unor presiuni în urma unor tentative de amestec străin în alegerile americane din 2016, pe platforma sa, şi a trecut la lupta împotriva dezinformării şi campaniilor de manipulare a opiniei publice.

Potrivit Popular Information, pagina ”I Love America” avea 1,1 milioane de abonaţi şi a înregistrat peste nouă milioane de interacţiuni în ultimele trei luni - mai multe ca site-uri de ştiri precum BuzzFeed sau The Los Angeles Times.

În articol se arată totodată că această pagină relua farse şi informaţii false de care s-a servit o organizaţie rusă cu legături cu Kremlinul - ”Internet Research Agency” (IRA) - pentru a încerca să manipuleze alegerile din 2016.

Paginile ”Cute or Not?” şi ”God bless Donald and Melania Trump and God bless America” erau, de asemenea, controlate din Ucraina şi postau mesaje similare, potrivit Popular Information.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: