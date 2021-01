Bill Gates a devenit cel mai mare proprietar de terenuri agricole din SUA

După ani de rapoarte referitoare la achiziţii de terenuri agricole în state ca Florida şi Washington, „The Land Report” anunţă că Bill Gates, care are o avere de 121 de miliarde de dolari conform „Forbes”, este latifundiar în nu mai puţin de 18 state din teritoriul american. Cele mai mari proprietăţi le are în Louisiana (28.000 de hectare), Arkansas (19.500 de hectare) şi Nebraska (8.000 de hectare). Totodată, mai are 10.500 de hectare de terenuri periferice în vestul oraşului Phoenix, din Arizona, pe care se află noi suburbii în dezvoltare, informează Forbes.

Conform „The Land Report”, aceste terenuri agricole sunt deţinute fie direct, fie prin entităţi terţe precum Cascade Investments, vehiculul pentru investiţii al lui Gates.

Nu există informaţii clare despre modul în care sunt utilizate terenurile agricole ale lui Gates. Cascade nu a oferit niciun răspuns în acest sens pentru „Forbes”. Totuşi, există indicii că pământul ar putea fi utilizat în acord cu valorile fundaţiei, Bill and Melinda Gate, care, de exemplu, a acordat granturi în valoare de 306 milioane de dolari pentru promovarea agriculturii durabile de mare randament în Africa subsahariană şi în Asia de Sud. Cottonwood Ag Management, o subsidiară a lui Cascade, este membru în Leading Harvest, organizaţie nonprofit care promovează agricultura durabilă.