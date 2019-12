Atacatorul de la baza navală din SUA a dat o petrecere înainte de atac unde a pus clipuri cu ucideri în masă. Ce indică postările pe Twitter

Suspectul făcea parte din Forţele Aeriene saudite şi se afla în SUA pentru un program de antrenament. Atacul de vineri a fost filmat de un alt student saudit, unul din grupul de trei studenţi care au fost przenţi la petrecere. Ceilalţi doi ar fi urmărit incidentul dintr-o maşină.

Autorităţile au reţinut zece studenţi pentru interogatoriu. Însă unii dintre militarii saudiţi de la baza aeriană nu sunt încă de găsit.

Analiza contului de Twitter al suspectului, identificat ca Mohammed Saeed Alshamrani, a scos la iveală postări în stilul lui Osama bin Laden, a transmis directorul Site Intel Group, Rita Katz.

Utilizatorul contului de Twitter, acum suspendat, presupus a fi aparţinut studentului saudit, scria că securitatea SUA şi a lumii islamice ţine de „un destin împărtăşit”: „Nu vei fi în siguranţă decât când o vom trăi ca pe o realitate în Palestina, iar trupele americane vor pleca de pe pământul nostru”.

Katz a menţionat că din postări nu a reieşit afilierea la un grup anume, dar că nu ar „ar fi surprinzător ca ISIS să revendice atacul”, întrucât organizaţia „nu mai are nimic de pierdut”.

