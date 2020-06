America în „alb“ şi „negru“. Cum sunt întreţinute extremismele

Tensiunile rasiale în SUA erau în creştere înainte de moartea lui George Floyd. Pe 5 mai, a apărut o filmare în care doi bărbaţi albi, înarmaţi, l-au încolţit pe un bărbat de culoare care alerga printr-un cartier locuit de albi, în statul Georgia. Gregory McMichael, un poliţist ieşit la pensie şi detectiv pentru biroul parchetului local, împreună cu fiul său, Travis McMichael, l-au oprit pe Ahmaud Arbery, 25 de ani, pe 23 februarie, în timp ce acesta ieşise la alergare, pe o stradă.

Ei spun că au crezut că tânărul era suspect în două spargeri recente. Travis McMichael a început să se lupte cu bărbatul de culoare şi a tras un foc de armă care l-a ucis. Avocatul pentru drepturi civile, S. Lee Merritt, care reprezeintă familia Arbery, a spus că tânărul a fost urmărit de cei doi bărbaţi albi „doar din cauza rasei sale”. Filmarea care a apărut a dus la proteste locale, care au ajuns cunoscute la nivel naţional. Deşi detaliile cazului erau cunoscute, cei doi bărbaţi au fost arestaţi şi puşi sub acuzare pentru crimă abia după ce filmarea a apărut în public. Departamentul de Justiţie verifică acum modul în care autorităţile locale au gestionat ancheta. Într-un alt incident care i-a înfuriat pe americanii de culoare, Christian Cooper i-a cerut unei femei albe care îşi plimba câinele prin Central Park, pe 25 mai, să îi pună lesa, aşa cum cere legea. Schimbul lor de replici s-a aprins, iar femeia a chemat poliţia, spunâd că un „afroamerican o ameninţă”.

Acţiuni provocatoare

Protestele anti-rasiste masive ce au urmat morţii lui George Floyd au dus la alte acţiuni provocatoare ale extremiştilor albi. Poliţia din Stoneham caută pe cel sau cei care au vandalizat pictura murală din oraş realizată în memoria lui George Floyd. În South Jersey , un grup de albi au realizat o adevărată scenetă pentru a batjocorii moartea lui George Floyd în timp ce protestatarii ai Black Lives Matter treceau pe lângă ei, Unul dintre bărbaţii din grup şi-a pus genunchiul pe gâtul altuia, într-un gest ce a dorit să sfideze mortea lui Floyd.

În multe localităţi au apărut miliţii locale pentru a apăra proprietăţile albilor de eventualii vandali ai „Black Lives Matter“. Un oraş din statul Washington, în care au avut de asemenea loc proteste faţă de moartea lui George Floyd, s-a confruntat săptămâna trecută cu o situaţie care a dezbinat comunitatea, după ce pe reţelele sociale au apărut postări că membri ai stângii radicale plănuiesc să vină în oraş. Locuitorii au ieşit pe stradă să păzească oraşul. „Toţi cei care au venit pregătiţi de violenţe, au fost descurajaţi. Am simţit că ne-am unit să ne protejăm oraşul. Nu vom permite să se întâmple distrugeri ca în Seattle sau alte oraşe. Cred că e oraşul nostru e sigur şi băieţii au făcut ce trebuie pentru a fi în siguranţă”. Şeriful a spus că a vorbit cu oamenii din grupurile înarmate şi că „erau părinţi şi proprietari, nu naţionalişti albi, nu extremişti”. Alesul din statul Washington, Robert Sutherland, s-a alăturat civililor înarmaţi.

Trump le dă apă la moară

Preşedintele Trump le dă şi el apă la moară extremiştilor. A postat pe Twitter o declaraţie incendiară despre o teorie a conspiraţiei care îl implică pe un protestatar în vârstă de 75 de ani, grav rănit după ce poliţiştii l-au bruscat în oraşul Buffalo, săptămâna trecută. Donald Trump afirmă că toată acea întâmplare a fost o înscenare şi că bărbatul, Martin Gugino, este un provocator membru al mişcării antifasciste Antifa. Şi acţiunile celeilalte tabere riscă să-i întărâte pe extremiştii albi. Mai mulţi poliţişti din localităţile Apex şi Cary, din Carolina de Nord, au spălat picioarele unor pastori de culoare în contextul protestelor anti-rasism din Statele Unite. Gestul a fost făcut în timpul unei slujbe religioase.

Lori Bush, primarul din Cary, a postat o imagine pe Twitter cu acest moment şi a lăudat faptele oamenilor legii, care aduc aminte de un gest similar al Papei Francis în cazul unor migranţi. Bill de Blasio, primarul din New York, a declarat marţi că cinci străzi ale oraşului vor fi redenumite „Black Lives Matter“, după modelul Washington-ului. Pe măsură ce în SUA apar tot mai mult apeluri pentru reforma poliţiei, unele departamente de poliţie îi du afară îi suspendă pe cei acuzaţi de folosirea excesivă a forţei în timpul protestelor din ultimele săptămâni, relatează CNN. În schimb, o organizaţie de poliţie din Florida se oferă să-i reangajeze pe cei acuzaţi de conduită incorectă, iar această ofertă a stârnit indignare în SUA.

Filiala din comitatul Brevard din Florida a Ordinului Frăţiei Poliţiştilor (FOP) a postat pe Facebook un mesaj adresat către „Buffalo 57” şi „Atlanta 6”, anunţând că face angajări. „Impozite mai mici, conducere cu coloană vertebrală şi fără primari proşti care vorbesc degeaba la conferinţele de presă. În plus, vă ţinem spatele”, se arată în postare. „Buffalo 57” pare să facă referire la cei 57 de poliţişti din Buffalo, New York, care şi-au dat demisia în urma suspendării a doi ofiţeri surprinşi într-o înregistrare video, în timp ce doborau la pământ un protestatar în vârstă de 75 de ani. „Atlanta 6” se referă la cei şase ofiţeri de poliţie din Atlanta care au fost puşi sub acuzare pentru folosirea forţei excesive asupra a doi studenţi afro-americani care plecau cu maşina de la un protest.

Filmul „Pe aripile vântului“, retras de pe platforma HBO Max

America nu s-a vindecat încă de rasism deşi a avut la un moment o speranţă în acest sens prin alegerea unui preşedinte de culoare la Casa Albă, în persoana lui Barack Obama, între 2009 şi 2017 şi chiar dacă subiectul este abordat în zeci şi zeci de filme făcute la Hollywood, dar şi în seriale de televiziune şi în cărţi. A recurs de la programe de discriminare pozitivă în universităţi până la excluderea din limbaj a oricărui termen susceptibil să ofenseze minoritatea de culoare. Vechi romane în care apare des cuvântul „ nigger“ sunt retipărite fără el, cum ar fi „Aventurile lui Tom Sayer şi ale lui Huckleberty Finn” de Mark Twain. Filmul „Pe aripile vântului“, a fost retras de pe platforma HBO Max, într-o perioadă tulbure în care demonstraţiile de masă împotriva rasismului din SUA determină mass media să-şi revizuiască ofertele, scrie AFP.

„Lungmetrajul este produsul epocii sale şi înfăţişează prejudecăţi rasiste care erau comune în societatea americană“, a comentat pentru AFP, un purtător de cuvânt al HBO Max pentru a explica retragerea lungmetrajului cu opt premii Oscar. De asemenea, comedia „Mica Britanie“ a fost retrasă de pe BBC iPlayer, Netflix şi BritBox ca urmare a criticilor la adresa unor personaje. Netflix a retras, vineri, serialul cu Matt Lucas şi David Walliams, împreună cu o altă comedie – „Come Fly With Me“. Ambele platforme au spus că „timpurile s-au schimbat“ de la prima difuzare. Ambele filme includ scene în care actorii înfăţişează personaje din medii etnice diferite.