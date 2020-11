Alegeri SUA 2020. Ce urmăreşte Donald Trump refuzând să-şi recunoască înfrângerea şi ce şanse au plângerile sale în justiţie?

Preşedintele Trump continuă să nu recunoască rezultatul recentelor alegeri prezidenţiale din SUA, considerându-le fraudate. Dovezile prezentate pânăa cum nu sunt de natură să confirme acestă ipoteză, dar pentru mulţi dintre cei peste 70 de milioane de americani, care l-au votat, ceea ce Donald Trump spune este şi adevărat şi nu este pus la îndoială.

Cei mai multi oficiali republicani fie îl susţin, formulînd acuzaţii nefondate, fie spun că preşedintele are dreptul să conteste în justiţie procesul electoral şi să prezinte dovezi, ceea ce este adevărat.

Mulţi analişti spun că Donald Trump nu vrea să pară că a pierdut, în ochii susţinătorilor, preferă să întreţină imaginea unei fraude. O a doua raţiune este menţinerea influenţei asupra bazei sale electorale pătimaşe, ceea ce îi asigură un cuvânt greu de spus în Partidul Republican, post-alegeri.

Liderii partidului nu-şi pot permite să-i nesocotească cerinţele cel puţin până la începutul lui ianuarie, când au loc două alegeri pentru Senat în Georgia, de care depinde controlul asupra camerei superioare a Congresului. Fără sprijinul entuziast al bazei electorale a lui Trump este foarte greu, dacă nu imposibil, pentru republicani să câştige, notează Europa Liberă.

Miting al susţinătorilor lui Trump, la Washington, în weekend

În acest sens, în weekend, la Washington va avea loc o mare manifestaţie a MAGA – Make American Great Again – sprijinitorii lui Trump. Se anticipează că se vor aduna zeci sau chiar sute de mii de persoane, pentru a-şi exprima sprijinul şi a denunţa ceea ce consideră fraudă.

E plănuită şi o contra-manifestaţie, ceea ce creează pericolul izbucnirii de violenţe. Pe termen lung, se pare că Donald Trump vrea să rămână activ politic, poate chiar să candideze în 2024. Pe plan financiar, varianta cea mai profitabilă ar fi deschiderea unui canal digital de presă, după ce s-a enervat pe Fox News, canalul conservator, al cărui proprietar e Rupert Murdoch. Planul se pare că este ca sprijinitorii MAGA să plătească un abonament şi pentru asta, aceastăa masă, care după anumite estimări este de circa 15-20% din electorat trebuie să rămână entuziastă şi alimentată cu idea că a fost furat.

În ceea ce priveşte şansele sale în instanţă ale lui Donald Trump de a contesta rezultatul alegerilor prezidenţiale, Josh Blackman, profesor de drept la South Texas College of Law din Houston a explicat, pentru Europa Liberă, că „până acum, nu a avut succes. Ceea ce am văzut deocamdată sunt acuzaţii legate de o fraudare foarte mare a voturilor. Toate aceste acuzaţii nu au fost dublate de probe în instanţă. Şi, până acum, instanţele au respins aceste provocări“ a spus acesta. „Chiar dacă toate argumentele preşedintelui Trump au câştig de cauză, chiar dacă toate argumentele sale câştigă în instanţă, tot nu cred că ar putea duce la anularea a suficiente voturi pentru a acoperi diferenţa care i-a adus victoria lui Joe Biden. Cu alte cuvinte, Biden are suficiente voturi în plus încât poate suporta anularea unor voturi şi să îşi păstreze totuşi mandatul de preşedinte”, a subliniat Josh Blackman.

El spune că la un moment dat, Trump va renunţa. „Pe 20 ianuarie, şeful Curţii Supreme John Roberts îl va învesti pe Joe Biden, cel de-al 46-lea preşedinte american şi apoi Joe Biden va merge acasă la Casa Albă. Trump poate să boicoteze alegerile. Nu ar fi prima persoană care face acest lucru.

O cursă foarte strânsă a fost la alegerile din 1800, între John Adams şi Thomas Jefferson. Jefferson şi Adams se urau şi Jefferson a câştigat alegerile. John Adams a refuzat să participe la inaugurare. De fapt, a părăsit Casa Albă în mijlocul nopţii, la 4 dimineaţa. A plecat din oraş astfel încât să nici nu vadă, să nici nu fie prin preajma ceremoniei. Nu este cel mai bun lucru pentru un preşedinte să boicoteze, dar, în cele din urmă, va pleca. Şi Trump îşi va urma calea, iar noi vom avea un preşedinte nou pe 20 ianuarie”, spune Blackman.