Administraţia Trump ar fi obţinut în secret date despre apelurile telefonice ale unor reporteri de la „The New York Times”

A fost cea mai recentă dintr-o serie de dezvăluiri despre administraţia Trump care a obţinut în secret înregistrările de comunicare ale reporterilor într-un efort de a-şi descoperi sursele. Luna trecută, Departamentul Justiţiei a anunţat că a descoperit documente din perioada vechii administraţii care se refereau la date despre istoricul conversaţiilor telefonice ale unor reporteri de la The Washington Post şi date despre conversaţiile telefonice şi accesarea e-mailului în cazul unui reporter de la CNN, potrivit The New York Times , citat de Digi24