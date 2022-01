Administraţia Biden se angajează să-i facă să dea socoteală în justiţie pe toţi atacatorii de la 6 ianuarie 2021

Departamentul Justiţiei ”se angajează să-i facă să dea socoteală în justiţie pe toţi atacatorii de la 6 ianuarie, indiferent de statutul lor, dacă au fost prezenţi în acea zi sau dacă se fac vinovaţi penal de atacul împotriva democraţiei noastre”, a anunţat într-un discurs, miercuri, cu o zi înainte de marcarea unui an de la asalt, Merrick Garland.

VIDEO: The US Justice Department intends to pursue any perpetrators of the January 6, 2021 assault on the US Capitol whatever their status, Attorney General Merrick Garland, under pressure to charge former president Donald Trump, says in a speech pic.twitter.com/M0A369v6bU