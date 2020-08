Chiar neaşteptat de puţin: nici măcar n-a mai fost nevoie de un veto din partea Chinei sau Rusie pentru ca, ieri, să fie respins proiectul american de Rezoluţie în Consiliul de Securitate privind continuarea embargoului privind vânzarea de arme către Iran (care expiră în octombrie). Reprezentantul Indoneziei, ţara care prezidează acum această instanţă internaţională, a anunţat că în favoarea proiectului american de Rezoluţie nu au fost decât două voturi (SUA şi Republica Dominicană), Rusia şi China au votat împotrivă, iar reprezentanţii a alte 11 ţări s-au abţinut (printre acestea Franţa. Marea Britanie şi Germania, aliaţii majori ai SUA în NATO).

Secretary Pompeo

US government account

The @UN

Security Council failed today to hold Iran accountable. It enabled the world’s top state sponsor of terrorism to buy and sell deadly weapons and ignored the demands of countries in the Middle East. America will continue to work to correct this mistake.