Putin ar fi „pregătit să piardă 50.000 de soldaţi” în războiul din Ucraina. Presa britanică: Moscova se pregăteşte pentru o „urgenţă medicală masivă”

Potrivit unui document semnat de ministrul adjunct al Sănătăţii din Rusia, spitalelor şi se cere „să fie implicate prompt în activităţi menite să salveze vieţi şi să păstreze sănătatea oamenilor din Rusia”, relatează Daily Mail.

Companiile medicale ruseşti au primit ordin să trimită o listă cu detale medicilor specialişti către Ministerul Sănătăţii, astfel încât personalul civil să poată fi dislocat, potrivit documentelor obţinute de ITV News.

EXCLUSIVE: I have been given a copy of document issued today by Russian Ministry of Health. It indicates Russia is anticipating a massive medical emergency & has ordered health organisations to immediately identify medical staff ready to relocate & work. pic.twitter.com/iwl7NwqbZ8