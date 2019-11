„Dedovşcina”, umilirea soldatului, nu a dispărut din armata rusă

Ramil Şamsutdinov are 20 de ani, dar pare de 15 în fotografiile publicate de presa rusă. Totuşi, are privirea dură şi pierdută, asemeni celei a unui adult încercat de greutăţile vieţei. Are motive plauzibile. La 25 octombrie, a pus mâna pe o armă de foc şi şi-a ucis opt camarazi la o bază militară din apropiere de oraşul Cita, în mijlocul Siberiei. Acum îşi aşteaptă condamnarea la închisoare pe viaţă. Dacă Ministerul rus al Apărării a legat această dramă de o „cădere nervoasă”, inculpatul a prezentat o altă variantă în instanţă.

Practica „Dedovşcina”, moştenită de la sovietici, încă nu a dispărut, în ciuda reformelor de acum zece ani. Mai mult, noii autori de abuzuri şi umilinţe sunt militarii de meserie.cea zi (n.r. - 25 octombrie), au spus că mă vor viola. Locotenentul mi-a spus: «La încheierea gărzii, va fi sărbătoare». Şi alţi tineri au trecut prin asta, iar în acea seară era rândul meu. Ce altceva puteam să fac?”, şi-a justificat Ramil crimele, conform publicaţiei online Baza. Tânărul soldat a declarat că a devenit victima unor furturi, umilinţe şi violenţe imediat ce a ajuns în cazarmă. „Cui puteam să mă plâng, din moment ofiţerii mă băteau?”, s-a întrebat el. În presa regională, mărturiile de acest tip se înmulţesc.

Tinerii fug de armată

„Presupun că este vorba de locotenentul Daniil Piankov. Când am făcut armata, el umilea pe toată lumea. Era un mare ticălos”, a declarat un tânăr sub protecţia anonimatului. Daniil Pankov a fost prima victimă a lui Ramil Şamsutdinov.

Mărturiile despre „Dedovşcina”, o practică de a impune respectul prin umilire, îndepărtează societatea rusă de armată. În prezent, părinţii ruşi fac orice pentru a-şi scăpa fiii de armată, începând de la cumpărarea unui certificat medical până la înscrierea la studii fictive. Scopul este amânarea recrutării până la vârsta de 27 de ani, când înrolarea în armată nu mai poate fi făcută, scrie „Liberation”.