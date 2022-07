Care sunt noile obiective ale lui Putin, după ce armata sa a cucerit Lugansk

Cucerirea oraşului Lîsîceansk permite armatei ruse să controleze întreaga regiune Lugansk, acesta fiind unul dintre obiectivele strategice pe care preşedintele rus şi le-a propus în momentul în care a hotărât declanşarea „operaţiunii militare speciale”.

La câteva ore după căderea oraşului Lîsîceansk, consilierul prezidenţial Oleksîi Arestovici a numit modul în care ucrainenii au apărat zona Lîsîceansk-Severodoneţk drept o „operaţiune militară de succes”.

„Trupele noastre s-au retras pe poziţii mult mai bine întărite. Am rezistat în Lugansk aproape 5 luni. Cât timp am ţinut linia de apărare aici, am construit noi fortificaţii în Doneţk. Acum, trupele noastre sunt acolo”, a afirmat pentru BBC guvernatorul ucrainean al Luganskului, Serghei Haidai.