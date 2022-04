Un bărbat a câştigat 1 milion de dolari la loterie datorită unei greşeli de tipărire a biletelor

John Buster, în vârstă de 40 de ani, a vrut să aleagă cinci numere de joc pentru extragerea de la 15 aprilie, dar funcţionarul care se ocupa de printarea biletelor i-a printat un bilet greşit. După ce şi-a dat seama de greşeală, acesta l-a întrebat pe John dacă doreşte să îi pună celelalte patru numere pe un bilet separat. A doua zi când bărbatul a verificat online biletele a fost surprins de marele câştig.

"M-am trezit să merg la muncă dimineaţa devreme. Am deschis aplicaţia de loterie şi mi-am scanat biletele. (...) Îmi ţin întotdeauna biletele în consola maşinii mele. Şi le-am scanat în maşină şi am speriat şi am fugit înapoi înăuntru”, a spus John Buster. Bărbatul nu a crezut iniţial că a câştigat la loterie cu adevărat deoarece consideră că de regulă nu este un tip norocos.



"De obicei nu am noroc, aşa că am crezut că a fost o greşeală şi va fi o eroare. Aşa că am căutat pe Google numerele loteriei pentru a mă asigura că le am pe cele potrivite şi am făcut-o! Şi apoi, în restul zilei, abia aştept să mă trezesc dintr-un vis.", a mai spus câştigătorului marelui premiu de 1 milion de euro.

Bărbatul a fost norocos de această dată. Greşeala de tipărire a biletelor a schimbat numerele pe care l-ar fi primit dacă ar fi pus toate opţiunile sale pe un singur bilet.

Premiul obţinut de John Buster face parte dintr-un jackpot de 20 de milioane de dolari, relatează Insider.com. Norocul câştigător a decis ce va face cu banii. Acesta va achita creditele bancare şi restul de bani îi va pune deoparte pentru pensionare.