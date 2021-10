Teheranul acceptă o reluare a negocierilor privind Acordul de la Viena din 2015, în capitala Austriei, la sfârşitul lui noiembrie

”Am purtat o conversaţie serioasă şi constructivă cu Enrique Mora despre elemntele esenţiale ale unor negocieri reuşite. Am convenit să începem negocieri înainte de sfârşitul lui noiembrie. Data exactă urmează să fie anunţat ăsăptămâna viitoare”, a anunţat el într-o postare pe Twitter.

”Nu avem nimic de anunţat pentru moment”, a declarat o sursă europeană în urma acestei întâlniri.

#Iran DepFM Ali Bagheri and #EU’s @EnriqueMora_ are now meeting in Brussels. pic.twitter.com/1dkMTvRZaw