SUA au lansat noi atacuri aeriene în Irak

Gruparea paramilitară pro-iraniană Forţele Mobilizării Populare a confirmat atacul aerian, precizând că este vorba despre una dintre convoaiele sale medicale. Printre cei ucişi nu se află lideri ai grupării, a spus aceasta.



Raiduri aeriene au fost lansate asupra coaliţiei de miliţii pro-iraniene Forţele Mobilizării Populare în apropierea taberei Taji, în nordul Bagdadului. Şase oameni au fost ucişi şi alţi trei au fost grav răniţi a declarat o sursă militară irakiană vineri, a relatat Reuters, citat de The Guardian.

Două dintre cele trei vehicule ale convoiului miliţiei au ars complet. Atacurile au avut loc la ora locală 1 a.m.

