STUDIU Ameninţarea extincţiei e mai mare decât se credea anterior: una din trei specii, în pericol de dispariţie

Aproape una din trei specii de toate tipurile (30%) se confruntă cu extincţia, conform noului studiu publicat în revista „Frontiers in Ecology and the Environment”.

Acest lucru este semnificativ mai mare decât estimările globale predominante, iar constatările l-au surprins pe autorul Forest Isbell, profesor asociat la Departamentul de Ecologie, evoluţie şi comportament al Universităţii.

„Sincer, m-am gândit că era mult mai scăzut”, a declarat Isbell. „Aş fi estimat că este 20%”, a mai adăugat profesorul, conform The Day

Estimările predominante la nivel mondial au variat de la 12,5% pentru toate grupurile de specii până la 25% dintre cele bine studiate, cum ar fi animalele şi plantele, a afirmat el.

Noah Greenwald, director pentru speciile pe cale de dispariţie la Centrul nonprofit pentru Diversitate Biologică, a calificat cifrele „destul de alarmante”.

„A fost nevoie de mulţi ani pentru ca schimbările climatice să devină o preocupare majoră a gospodăriilor. Extincţia este într-adevăr parte integrantă de o amploare şi severitate similară cu schimbările climatice”, a mai adăugat directorul pentru speciile pe cale de dispariţie.

Healy Hamilton, cercetător şef la grupul de cercetare nonprofit NatureServe, a afirmat că cifrele nu sunt deloc surprinzătoare. Organizaţia sa a demonstrat că circa o treime din plantele şi animalele din SUA sunt vulnerabile la dispariţie sau au dispărut deja.

„Majoritatea speciilor de pe planetă sunt plante şi insecte, împreună cu alte animale nevertebrate, dar se cunosc atât de puţine lucruri despre aceste creaturi încât experţii nu pot determina măsura în care sunt ameninţate”, a afirmat Hamilton.

„Şi totuşi, acestea sunt chiar speciile care ne ajută să ne purificăm aerul, să ne filtreze apa, să ne menţinem sănătatea solurilor, să polenizeze plantele de care avem nevoie pentru hrană, combustibil şi fibre şi să furnizeze medicamente pentru sute de milioane de oameni”, a mai adăugat ea.

Noile descoperiri sunt rezultatul unui sondaj care a obţinut 3,331 de răspunsuri de la specialişti în biodiversitate din întreaga lume, care studiază în aproape 200 de ţări.

Respondenţii au fost de acord că pierderea diversităţii biologice scade funcţionarea ecosistemelor „şi contribuţiile naturii la oameni”.

Cercetătorii lucrează pentru a înţelege pierderea biodiversităţii şi impactul acesteia. Studiul nu a stabilit un anumit număr în spatele procentului de specii ameninţate sau dispărute.

„Există o mare incertitudine cu aceste cifre”, a afirmat Isbell.

Interesant este faptul că femeile specializate în biodiversitate din sudul lumii au furnizat estimări mult mai mari ale pierderilor. Forest a declarat că o parte din explicaţie este că femeile lucrează în regiuni în care pierderea biodiversităţii este mai intensă şi pentru că bărbaţii studiază în mod disproporţionat speciile mai puţin ameninţate.

„Oamenii din ţările bogate au furnizat sistematic estimări mai mici pentru pierderea biodiversităţii în trecut şi estimări mai pesimiste pentru viitor", a afirmat Isbell.