Se încearcă, de ani de zile, contra-măsuri din ce în ce mai sofisticate, dar departe - unele asociaţii de hackeri spun cu satisfacţie "foarte departe - de ceea ce poate fi declanşat acum de echipe de profesionişti lucrând în reţea din locaţii bine protejate, răspândiţi pe întreaga suprafaţă a planetei, folosind protocoale de comunicare exclusiv pe DARK NET şi "ieşind la suprafaţă" doar pentru misiunile clasice "hit @hide".

Răspunsul autorităţilor a început prin formarea unui cadrul legislativ, lent şi destul de greoi (oricum nu foarte agreat de toate statele) de luptă împotriva fenomenului respectiv. De ce merge greu? Simplu: orice tip de măsuri s-ar putea închipui de către legislatori, chiar cei din ţările cu deschideri democratice, până la urmă este vorba despre îngrădirea sau anularea, parţială sau totală, a libertăţilor constituţionale.

Ceea ce, pe fond, înseamnă încălcarea drepturilor garantate prin Constituţie, intruziune în spaţiul privat şi conferirea unor drepturi excepţionale forţelor de ordine, fără ca cineva să poată să ofere garanţii că se acţionează doar în aplicarea strictă a mandatului dat de judecător. Şi, spre exemplu, că nu va exista o extensie instantanee a cercetărilor dacă în decursul cercetării unui hard-disk apar elemente care ţin se securitatea naţională, altele decât cele prezentate ca motivare judecătorului. Se va opri cineva şi va aştepta ca cineva să obţină legal mandatul, chiar cu riscul ca, deja alertaţi de prima mişcare, vinovaţii să dispară definitiv?

Dificultăţile sunt enorme şi au şi o altă dimensiune, cea politică - legislaţie naţională legată sau nu convenţii sau/şi acorduri internaţionale obligatorii. Şi aşa ajungem direct la o cu totul - aparent - altă discuţie, cea amorsată acum (din nou) de Putin şi declaraţia sa că, în caz de nevoie, nu se va sfii deloc să limiteze sau să deconecteze accesul populaţiei la Internt. Este oare singurul care gândeşte aşa sau există pe plan mondial, fireşte la nivelul super-puterilor, un drum realmente deschis spre împlinirea acestui deziderat de a ajunge la un "spaţiu autonom cibernetic", ca parte integrantă a principiului inalienabil al suveranităţii naţionale şi apărării teritoriului?

Ruşii au au o asemenea "lege a suveranităţii" votată în octombrie 2019 considerată de Alena Epifanova drept "un prim pas în încercarea Kremlinului de a obţine mai multă autonomie şi control al statului asupra structurii interne şi, odată cu asta, asupra fluxurilor de informaţie care circulă în interiorul frontierelor Rusiei..în ultima perioadă fiind intrpdusă o structură legislativă solidă şi nenumărate reglementări menite să completeze viitoare suveranitate cibernetică a Rusiei".

Semnul suplimentar de atenţie - demonstrând seriozitatea demersului, este, spune mai departe Epifanova, încercarea de a reglementa folosirea de către instituţiile de stat (începând cu zona militară şi terminând cu infrstructura critică) a produselor IT ruseşti. Dar "şi înlocuirea protocoalelor străine existente în segmentul rusesc al World Wide Web cu unele locale. Dar şi de crearea reţelelor proprii, integral ruseşti, de 5G şi 6G. La începutul acestei luni, Dimitrii Medvedev, preşedintele Consiliului de securitate al Rusiei, afirma deschis că "este posibil să fie redus traficul străin de internet în cazul unor măsuri neprieteneşti faţă de Rusia".

Dar, din nou, vorbim despre măsuri de protecţie de înţeles la nivelul unor state, aşa cum SUA şi China au adoptat şi aplică deja propriile lor agende, din ce în ce mai agresive, de securitate cibernatică, anunţând şi ele că, în cazul de conflict militar, au posibilitatea de a închide imediat spaţiul lor cibernetic, folsind variante locale. Din 2018, avem şi o strategie europeană în domeniu, Cybersecurity Act. Dar şi o reglementarea Agenţiei Europene specializate în domeniu, The Regulation on ENISA (the European Union Agency for Cybersecurity) . Tocmai fiindcă, cum spunea cu câteva săptămâni în urmă Thierry Breton comisarul european".