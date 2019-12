Planul prin care a reuşit un bărbat să ajungă la independenţă financiară cu un salariu mediu. A renunţat să muncească la 24 ani

Mike este un susţinător al mişcării Financial Independence and Retire Early (FIRE). Fostul analist IT a spus că nu e deloc un mare secret, a trăit modest, a economisit cât a putut de mult şi şi-a cumpărat prima casă la vârsta de 19 ani.

Mike a spus că oricine poate să reuşească această independenţă financiară, însă partea cea mai grea e să reuşeşti să pui în practică. „Mulţi nu reuşesc să nu cumpere ceva de la Starbucks, să nu călătorească în străinătate sau să nu-şi cumpere noul tip de telefon apărut”, a mai spus Mike.

Ideea independenţei financiare i-a venit în 2010. Era studentul Şcolii de Business din Ontario, Canada şi trebuia să facă o lucrare despre psihologia fericirii, astfel, în procesul de cercetare, a găsit teza lui Jacob Lund Fisker, care propunea posibilitatea acestei independenţe financiare în 5 ani.

Mike a aplicat această strategie financiară alături de prietena lui de atunci, Alyse, care avea 16 ani.

„Suntem împreună de când avea 16 ani. Voia să avem copii de tineri, aşa că dacă deveneam independenţi financiar, aveam mai mult timp pentru copiii noştri. I-am spus că trebuie să reducem cheltuielile la jumătate, dar mi-a luat aproape un an de zile ca să o conving. De fiecare dată când cumpăra de la Starbucks îi spuneam că acel fapt o să ne coste două zile departe de copii”, a mai spus Mike.

Când a început să aplice planul FIRE, Mike lucra la o cafenea şi câştiga salariul minim. Dar ideea planului său era să se sacrifice pentru viitor. În al doilea an de facultate stătea în chirie într-o cameră care avea doar 5,5 metri pătraţi şi a costat jumătate din preţul de pe piaţă, a înlocuit maşina cu bicicleta şi economisea cât putea de mult.

La 19 ani şi-a cumpărat casă şi a închiriat camerele ajungând să locuiască cu alte 4 persoane. Mike şi Alyse şi-au organizat nunta cu aproximativ 4.000 dolari , iar pentru luna de miere au folosit puncte de fidelitate strânse pe cardurile de credit şi au mers în Brazilia.

După ce a terminat facultatea, Mike şi-a găsit un job de consultant financiar, pentru care primea 42.000 de dolari pe an, în timp ce soţia sa s-a angajat ca graphic designer, cu un salariu de 26.500 de dolari pe an.

Au început să folosească salariul lui Mike pentru a cumpăra proprietăţi pe care le-au închiriat. După 3 ani aveau 10 proprietăţi care valorau aproximativ 760.000.

În prezent, Mike şi Alyse au 2 copii şi se bucură de libertatea financiară. Mike a creat un grup în cadrul căruia au loc întâlniri lunare pentru a vorbi despre sistemul FIRE.

De asemenea, a creat şi un canal de Youtube unde vorbeşte despre experienţele sale.

„15-20% reprezintă calcule matematice, iar 80-85% înseamnă muncă psihologică şi disciplină”, a spus Mike.