Planul de pace al lui Trump pentru Orientul Mijlociu: cele mai importante puncte INFOGRAFIE

Harta planului arată Valea ocupată a Iordanului sub controlul israelienilor – deşi Trump sugerează că acest lucru s-ar putea schimba în viitor - şi o Cisiordanie împărţită la nord şi sud în jurul Ierusalimului puternic ocupată de colonii israeliene, pe care planul are de gând să le recunoască ca fiind sub suveranitatea Israelului.

Însă, o concesie făcută palestinienilor arată un plan de a lega Gaza de Cisiordania printr-un drum/tunel.

În ciuda promisiunii lui Trump de a fi „corect” faţă de palestinieni, în timpul discursului său, documentul în sine reprezintă o viziune mult mai puţin conciliantă şi chiar seamănă cu o serie de subiecte de discuţie ale Guvernului israelian.

Mesajul general este acela că ceea ce vrea administraţia Trump este mult mai puţin însemnat decât o soluţie de tip două state, concepută de administraţiile precedente sau de acordul de la Oslo, concentrându-se mai mult pe securitatea Israelului decât pe autodeterminarea palestinienilor.

„Un plan de pace fundamental diferit”

În timp ce Trump şi-a descris planul ca fiind „istoric” şi „fundamental diferit”, acesta împrumută mutle elemente din planurile anterioare, combinând prevederi vechi ale acordurilor de pace de la Oslo şi elemente create dinadins pentru satisfacerea dreptei israeliene.

O supendare de patru ani a colonizării

Una dintre cele mai mari surprize ale propunerii lui Trump este ca Israelul să suspende construcţia de noi colonii vreme de patru ani, în timp ce ar creşte teritoriul aflat sub controlul direct al palestinienilor.

Deşi administraţii americane succesive, precum şi UE, au încurajat Israelul să oprească construcţiile de colonii, acest lucru va fi subminat de recunoaşterea suveranităţii Israelului asupra coloniilor majore din Cisiordania.

Propunere ca Israelul să fie suveran asupra marilor colonii

Acesta pare a fi cel mai important element al planului de pace al lui Trump. Recunoaşterea suveranităţii Israelului asupra coloniilor ilegale din Cisiordania este o mişcare căreia i se va opune, probabil, mare parte din comunitatea internaţională, precum şi palestinienii.

„Aproximativ 97 la sută dintre israelienii din Cisiordania vor fi încorporaţi în teritoriul israelian adiacent şi aproximativ 97 la sută dintre palestinienii din Cisiordania vor fi încorporaţi în teritoriul palestinian învecinat. Schimburile pe teritoriu vor furniza Statului Palestina pămân comparabil ca mprime cu teritoriul Cisiordaniei şi Gaza înainte de 1967”.

Planul spune clar că israelienii din „enclave” care nu sunt adiacente Israelului pot rămâne dacă vor, cu acces la Israel şi sub protecţia Israelului.

Viitorul stat palestinian şi Gaza

Sub termenii „viziunii de pace”, Trump îşi afirmă susţinerea pentru o soluţie „două state” care în trecut nu s-a conturat. Planul prevede un viitor stat palestinian compus din Cisiordania şi Gaza, conectat de un sistem de drumuri şi tuneluri – o noţiune destul de veche.

Palestinienilor din Gaza, conduşi în prezent de Hamas, ar primi schimburi de teren în Israel, în apropiere de graniţa cu Egiptul, dar vor rămâne în afara unor planuri, până la încheierea unui armistiţiu şi îndepărtarea Hamas. Israelul şi-ar păstra suveranitatea asupra apelor teritoriale din Gaza.

Ierusalimul este „capitala nedivizată” a Israelului

Un alt element intens criticat din planul lui Trump este statutul Ierusalimului.

În timpul discursului său, Trump s-a contrazis sugerând că viitoarea capitală a statului palestinian va fi în estul Ierusalimului – dar numai dacă palestinienii se ridică la nivelul provocărilor statalitîăţii. Dar Netanyahu a confirmat ulterior că Trump se referea la Abu Dis, un cartier de la marginea Ierusalimului şi situat dincolo de zidul de separare.

Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas a răspuns imediat, spunând că „Ierusalimul nu este de vânzare”.

„Voi face multe pentru palestinieni”

Subliniind cât de multe a făcut pentru Israel – inclusiv mutarea ambasadei SUA la Ierusalim, recunoaşterea unilaterală a anexării Înălţimilor Golan şi retragerea din acordul nuclear cu Iranul – Trump a spus că va fi „corect” şi va face multe şi pentru palestinieni.

Păstrându-şi viziunea tranzacţională asupra lumii, acest lucru înseamnă dublarea teritoriului aflat sub controlul direct al palestinienilor şi susţinerea unui viitor stat palestinian cu asistenţă financiară de până la 50 de miliarde de dolari.

Palestinienilor li s-a promis o creştere a autonomiei într-o perioadă de tranziţie de cinci ani, care a urmat acordurilor de la Oslo. Acest lucru nu s-a întâmplat şi Israelul şi-a extins coloniile în perioada respectivă.

Transfer de populaţie

Planul pare să ia în calcul şi o propunere adusă în discuţie în trecut de fostul ministru israelian al Apărării, Avigdor Lieberman, de a transfera cetăţenii israelieni de origine palestiniană care locuiesc în aşa numitul „Triunghi” în Israel, lângă teritoriile palestinieni ocupate, în oricare alt nou stat palestinian.

„Aceste comunităţi, care în marea lor majoritate se identifică ca palestiniene, trebuiau iniţial să fie sub controlul iordanian în timpul negocierilor Liniei de Armistiţiu din 1949, dar în cele din urmă au fost reţinute de Israel din motive militare, care au fost atenuate de atunci. Viziunea ia în calcul posibilitatea ca graniţele Israelului să fie redesenate, astfel încât comunităţile din Triunghi să devină părţi ale Palestinei”.

Valea Iordanului

Valea Iordanului este sub ocupaţie israeliană din 1967. Planul prevede ca valea – despre care spune că este „esenţială pentru securitatea naţională a Israelului” – să fie„sub suveranitatea israeliană”. O mişcare controversată, deşi planul sugerează că Israelul ar trebui să acorde acces companiilor palestiniene.

Suveranitatea Israelului asupra Văii Iordanului este contestată de Iordania, una dintre cele două state arabe, alături de Egipt, care are acord de pace cu Israelul.