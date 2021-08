Oficial taliban, promisiuni fără acoperire: Vom putea fi traşi la răspundere pentru acţiunile noastre. Pregătim un cadru de guvernare

Oficialul a mai adăugat că insurgenţii lucrează la un nou model de guvernare ce urmează a fi finalizat în câteva săptămâni. Acesta nu va un cadru democratic aşa cum este definit de occidentali, însă va fi conceput în aşa fel încât „să protejeze drepturile tuturor”.

„Experţii în domeniile dreptului, religiei şi relaţiilor externe urmează să propună un nou cadru pentru guvernare în următoarele săptămâni”.

„Am auzit despre unele cazuri de atrocităţi şi crime împotriva civililor. Dacă ai noştri sunt cei responsabili de aceste acte de tulburare a ordinii publice, ei vor fi anchetaţi.

Putem înţelege panica, stresul şi neliniştea de care sunt cuprinşi oamenii. Lumea crede că nu ne vom asuma răspunderea, dar nu va fi aşa”, a spus acest oficial care a facut declaraţiile sub anonimat.

Afirmaţiile lui vin în contextul în care foşti oficiali din guvernul afgan au oferit detalii îngrozitoare despre teroarea cetăţenilor în faţa talibanilor înarmaţi care au mers din uşă în uşă.

O familie de 16 membri a relatat cum au stins luminile, le-au acoperit gurile copiilor şi s-au ascuns în baie de teamă să nu fie ucişi de luptători.

Oficialul nu a dorit să comenteze relatările presei locale privind sosirea la Kabul a mullahului Baradar, şeful biroului politic al talibanilor.

Haosul creat la aeroportul din Kabul de mulţimile disperate de afgani care vor să prindă un loc în avioanele care evacuează diplomaţi şi cetăţeni care au lucrat pentru organizaţiile internaţionale nu e responsabilitatea talibanilor, a spus el.

„Occidentul putea avea un plan mai bun de evacuare”.

Cel puţin 12 oameni pe aeroport sau în împrejurimile lui de când au început extragerile din ţară, duminica trecută.

"Procesul de evacuare este lent, deoarece este riscant, pentru că nu dorim niciun fel de ciocniri, cu talibanii sau civilii din afara aeroportului. Nu vrem să începem să aruncăm vina într-o parte sau alta în privinţa planului de evacuare", a declarat anonim un oficial NATO.





„Nu am văzut niciun fel de îndoieli privind credibilitatea noastră din partea aliaţilor noştri", a declarat Biden reporterilor după ce a ţinut vineri un discurs de la Casa Albă. „... De fapt, am primit exact opusul ... acţionăm rapid, acţionăm, angajându-ne faţă de ceea ce am spus că vom face.”