Ninsori şi recorduri de temperaturi scăzute în Africa de Sud VIDEO

În total, 19 recorduri de temperaturi scăzute au fost înregistrate pe 22 şi 23 iulie în Africa de Sud, potrivit South Africa Weather Service (SAWS), serviciul meteorologic local.

La Johannesburg, mercurul a coborât în termometre până la minus 7 grade Celsius, doborând astfel recordul de minus 6,3 grade Celsius care data din 19 iulie 1995.

Cea mai scăzută temperatură a fost înregistrată la Kimberley, unde noul record este de minus 9,9 grade Celsius. Precedentul record era de minus 8,1 grade Celsius şi data din iulie 2000.

