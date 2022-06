Dacă se încearcă menţinerea actualelor modele de dezvoltare, nimeni şi nimic nu va mai putea împiedica intrarea lumii într-o criză de foarte mari dimensiuni, una sistemică şi pentru care puţine ţări par să fie realmente pregătite.

Care sunt aceste semnale?

Cele mai importante şi realmente şocante mi se pare că apar exact în acest moment, sunt aproape simultane şi aduc împreună extremele considerate absolut şi definitiv ireconciliabile de propaganda ideologică a marilor partide tradiţionale. Astfel, neaşteptat şi şocant, mesajele stângii reformatoare sunt cvasi identice sau chiar se suprapun peste cele ale grupurilor de influenţă ale elitei financiare mondiale, solicitând exact acelaşi lucru: impozitarea, în sistem de urgenţă, a marilor averi pentru a crea un fond destinat îmbunătăţirii condiţiei sociale a celor mai defavorizaţi.

Începutul, spectaculos şi, la momentul respectiv, lovitură de teatru în spaţiul marii politici, a fost de acum celebra scrisoare deschisă adresată de un grup de 150 de milionari şi miliardari ai planetei participanţilor la Forumul mondial de la Davos din acest an. Textul se intitulează „Credem în taxare!”, parafrază după acel „In God We Trust”, regăsibil pe bancnotele americane şi conţine o analiză neîndurătoare a injustiţiilor pe care este clădit actualul sistem social. Şi nu sunt neo-marxiştii care vorbesc, ci marii beneficiari ai sistemului:

„Noi, ca milionari, ştim că actualul sistem de taxe nu este cinstit. Mulţi dintre noi pot spune că în timp ce lume a trecut printr-o imensă suferinţă în ultimii doi ani, am văzut cum averea noastră a crescut în timpul pandemiei şi foarte puţini dintre noi pot spune în mod onest că ne-am plătit partea noastră de taxe în paradisurile fiscale. Această injustiţie dezvoltată la baza sistemului internaţional de taxare a creat o colosală lipsă de încredere între popoare şi elitele care sunt creatoarele acestui sistem...”. Mai mult chiar, reprezentanţi ai celor trei mari organizaţii semnatare ale apelului au ieşit în stradă, alături de militanţi de stânga într-o neliniştitoare dar foarte sugestivă reprezentare a succesului pe care-l poate avea un nou tip de slogan „Proletari şi bogaţi din toate ţările, uniţi-vă!”, inamicul comun fiind perceput, poate pe bună dreptate, riscul unei deflagraţii majore produsă de creşterea inechităţilor sociale. Iată ce spuneau cei de la „Patriotic Millionaires”, semnatari ai apelului”

The wealth of the 10 richest men has doubled, while the incomes of 99% of humanity are worse off because of COVID19.



That's a rate of $15,000 per second or $1.3 billion a day.



We desperate need a #WealthTax now. pic.twitter.com/FMoOp0a7qC